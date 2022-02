Julia Roberts envelhecida e Sean Penn irreconhecível surgem em trailer de série

A Starz lançou o trailer de Gaslit, nova série dramática estrelada por Julia Roberts e Sean Penn. O seriado gira em torno do escândalo Watergate e mostra a atriz envelhecida e um Sean Penn irreconhecível.

Na série, Penn interpreta o procurador-geral dos EUA John Mitchell, enquanto Julia Roberts interpreta a esposa dele, Martha Mitchell.

Os dois foram importantes para tornar o escândalo Watergate público, mas são comumente ignorados. A série busca mudar isso.

Com isso, veremos como Martha expôs a corrupção do ex-presidente Richard Nixon, como ela foi difamada, sequestrada e assediada por conta disso.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Gaslit

O criador e showrunner de Gaslit, Robbie Pickering, disse ao Entertainment Tonight:

“Gaslit é a história de Watergate que você nunca escutou antes. No centro da série está Martha Mitchell, uma inesperada denunciante, que foi a primeira pessoa a tornar o escândalo público. Ela eventualmente se torna vítima de uma implacável campanha de difamação feita pela Casa Branca, realizada em parte pelo próprio marido dela, o Procurador-geral John Mitchell”.

“Também apresentamos John Dean, um advogado de administração famoso, que foi arrastado para o acobertamento e colocado no centro das atenções com sua esposa mordaz e esperta, Mo”, continuou Pickering. “O objetivo de fazer este projeto sempre foi trazer uma humanidade real a esse assunto, o que produz uma história muito mais rica e relacionável do que os dramas políticos padrão dirigidos por homens sobre o período”.

“Mal posso esperar para que os espectadores experimentem as performances extraordinárias deste elenco notável, liderado por Julia Roberts, trazido à vida neste emocionante conto de casamento, amor, traição e, finalmente, esperança”, Pickering concluiu.

O elenco de Gaslit também conta com Dan Stevens, Betty Gilpin, Shea Whigham, Darby Camp, Allison Tolman, Chris Messina, Hamish Linklater, Nat Faxon e Patton Oswalt, dentre outros.

Gaslit estreia no Starz em 24 de abril, nos EUA.