Keanu Reeves planeja série violenta para adultos na Netflix

Um dos atores mais famosos (e queridos) da atualidade, Keanu Reeves se prepara para lançar uma aguardada série na Netflix. Trata-se de BRZRKR, a adaptação da HQ homônima também produzida pelo astro. O projeto acompanha a história de um guerreiro imortal, que se envolve nos mais importantes conflitos humanos.

Criada por Keanu Reeves, a HQ BRZRKR tem conquistado fãs com uma trama sobre o indestrutível imortal B, que leva uma existência marcada pela violência e brutalidade.

Após o lançamento de pouco mais de 6 edições, BRZRKR já pode ser considerada uma das HQs mais populares da atualidade.

Existem duas adaptações planejadas para a trama: uma live-action e uma no estilo anime. Em uma entrevista recente, Keanu Reeves revelou as expectativas para a produção e detalhes sobre a estreia; veja abaixo.

Keanu Reeves fala sobre BRZRKR na Netflix

Em um um papo com o site Collider, Keanu Reeves falou sobre seus futuros projetos, e revelou estar muito animado para lançar as adaptações animadas e live-action de sua HQ.

“Está sendo tudo muito legal! Vamos produzir uma história realmente adulta, para maiores”, comentou o astro.

Dessa forma, fãs podem aguardar uma série reminiscente ao estilo da HQ: violento, sangrento e repleto de metáforas sociais.

Mas Keanu Reeves revelou também que as adaptações devem modificar alguns aspectos dos quadrinhos e apresentar um estilo inovador aos espectadores.

“A nossa ambição não é produzir uma versão filmada da HQ. Mas posso dizer que existirão aspectos em comum. O protagonista, por exemplo, e as regras da trama. Mas também podemos levar essa história para outros lugares”, explicou Keanu Reeves.

Em relação à série animada, o astro revelou que a produção ainda está em seu estágio inicial, e que deve ganhar reforços de peso em breve.

“Estamos dialogando com várias companhias de animação para descobrir qual é a melhor para o projeto”, afirmou o astro.

A série animada, que deve ser produzida no estilo dos animes japoneses, também deve fazer modificações importantes na trama original.

“O que eu espero é influenciar e inspirar as séries com as HQs. Existem regras para essa história, mas também quero deixar os diferentes criadores mostrarem suas próprias versões. Quero criar um metaverso diferente, no qual várias histórias diferentes podem acontecer ao mesmo tempo”, comentou Reeves.

Na entrevista, o astro de Matrix e John Wick revelou alguns detalhes sobre a equipe de produção do longa.

O ator confirmou a contratação de Mattson Tomlin – co-roteirista do vindouro filme do Batman na DC – como roteirista do filme live-action de BRZRKR.

Muitos fãs da HQ já perceberam que o protagonista B tem um visual bastante parecido com o de Keanu Reeves. Mas ainda não se sabe se o astro vai interpretar o guerreiro imortal no filme live-action.

As adaptações de BRZRKR ainda não têm data de estreia na Netflix. Se você deseja conferir a HQ, a pré-venda é realizada no Brasil pela editora Panini.