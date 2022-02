Lembrou dela? Atriz de Vikings: Valhalla já esteve em The Witcher

Vikings: Valhalla e The Witcher são duas séries da Netflix com uma coisa em comum. Ambas contam com a estrela Frida Gustavsson no elenco.

Você pode até não ter percebido, mas a atriz que interpreta Freydís Eiríksdóttir em Vikings: Valhalla também é a Visenna de The Witcher.

Continua depois da publicidade

É uma curta participação, mas um papel importante, pois Visenna é a mãe de Geralt, interpretado por Henry Cavill.

Modelo que virou atriz

Frida Gustavsson é da Suécia e, de certa forma, ainda está no começo de sua carreira como atriz. Com 28 anos, ela é mais conhecida por seus trabalhos como modelo.

Com exceção de Vikings: Valhalla e The Witcher, a atriz não conta com outros grandes projetos, aparecendo geralmente em produções menores e independentes.

No entanto, com as oportunidades nas séries da Netflix, tudo indica que ela terá um futuro brilhante em sua carreira.

Vikings: Valhalla e The Witcher estão disponíveis pela Netflix.