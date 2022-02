Loki: Estrela revela retorno ao MCU com 2ª temporada no Disney+

Loki está voltando para uma segunda temporada no Disney+. As gravações da série da Marvel começam ainda em 2022 e com o retorno de uma estrela no MCU.

Gugu Mbatha-Raw, que interpretou a juíza Renslayer na primeira temporada, confirmou ao Good Morning America que está voltando para os novos episódios.

Continua depois da publicidade

Na história original dos quadrinhos da Marvel, Renslayer tem forte ligação com Kang, o Conquistador. O vilão foi uma das surpresas do primeiro ano do seriado do MCU.

“Eu sei que tem uma segunda temporada. Estou nela e é tudo que posso dizer. Eu apenas amo Renslayer”, afirmou a atriz que retorna ao MCU com a segunda temporada de Loki.

Loki tem todos episódios no Disney+

Loki é estrelada por Tom Hiddleston, que repete o papel do MCU. Hiddleston, que foi visto pela última vez fugindo com uma das Joias do Infinito em Vingadores: Ultimato, agora enfrenta a magia surgindo em diferentes momentos da história e influenciando os principais eventos do mundo.

Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Sophia Di Martino também estrelam a série com Tom Hiddleston. Também foi confirmado o ator britânico Richard E. Grant.

Michael Waldron atua como escritor e produtor executivo em Loki, com Kate Herron como produtora executiva.

Loki é uma das várias séries do Disney+ centradas em personagens do MCU. Outros seriados incluem Ms. Marvel, Mulher-Hulk e Cavaleiro da Lua – fora mais projetos já anunciados.

Loki tem todos episódios disponíveis no Disney+. A segunda temporada está confirmada na Marvel, mesmo que ainda não tenha previsão de estreia.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir as produções da Marvel.