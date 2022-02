Loki pode ficar mais sombria na 2ª temporada; entenda por quê

A segunda temporada de Loki vai ter a direção de Justin Benson e Aaron Moorhead no Disney+. A dupla tem experiência na Marvel, uma vez que trabalhou na primeira temporada de Cavaleiro da Lua.

O Deadline garante que os dois ficam com a maior parte dos capítulos do segundo ano de Loki. Michael Waldron está voltando como showrunner.

Os diretores ainda não comentaram como deve ser o trabalho em Loki. Mas, como possuem experiência com títulos do terror, o indicativo é que o seriado do Disney+ pode ficar mais sombrio.

O reforço neste pensamento acontece ainda pela experiência de Benson e Moorhead em Cavaleiro da Lua. Os cineastas são conhecidos, por exemplo, por Arquivo 81, da Netflix, e pelo terror V/H/S: Viral.

Ao mesmo tempo, a dupla comandou o filme Synchronic e episódios de Além da Imaginação.

Loki continua aventura pelo multiverso da Marvel

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

As gravações devem começar em 2022, mas ainda não existe uma previsão de estreia. Detalhes também não foram revelados.

Loki tem uma temporada no Disney+. Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no serviço de streaming da Marvel.

