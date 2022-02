Maggie choca ao seguir conselho de Negan na volta de The Walking Dead

Alerta de spoilers

A 11ª temporada de The Walking Dead já voltou com eventos chocantes e um deles foi Maggie quebrando o acordo que fez com os Reapers.

No episódio, Leah Shaw e os reapers que sobraram concordam em largar as armas, mas assim que eles se viram, Maggie vai atrás deles e mata todos, exceto Leah.

Isso retoma uma conversa que ela teve com Negan. O ex-vilão admite que, se pudesse voltar no tempo, teria matado o grupo inteiro dela na noite em que ele matou Glenn.

Maggie claramente segue o conselho de Negan e mata os reapers que sobraram (exceto uma) para impedir qualquer retaliação mais tarde.

Tanto é que Negan, durante essa cena, sequer tenta impedir Maggie já parece saber o que ela vai fazer.

Chefe de The Walking Dead explica chocante briga da 11ª temporada

A 11ª temporada de The Walking Dead retorna com uma reviravolta chocante. Ao fim do episódio, vemos uma cartela dizendo “seis meses depois”, para, em seguida, vermos Daryl com armadura da Commonwealth, em frente a Hilltop.

Ele diz a Maggie para abrir o portão e que “não precisa ser assim”. Maggie responde, dizendo que “precisa sim”. Parece que os dois irão ter um conflito.

A showrunner Angela Kang explicou um pouco dessa cena, mas sem entrar em muitos detalhes a fim de conter os spoilers.

“Bem, ele se juntou às tropas e logo descobriremos do que se trata, mas agora ele faz parte do exército da Commonwealth. Então isso definitivamente o coloca em uma situação diferente e potencialmente em desacordo com Maggie, que claramente no tempo que passou, ficou ou se retirou para Hilltop”.

“Eu vou apenas dizer que, depois de ter estado em sintonia por muito do início da temporada, Maggie e Daryl, obviamente, meio que se separaram em termos de tomada de decisão no final do episódio 9, e talvez isso afete algumas coisas daqui para frente”, continuou a showrunner de The Walking Dead.

