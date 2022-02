Marvel revela o 2º uniforme do Cavaleiro da Lua no Disney+

Marc Spector, o Cavaleiro da Lua, tem transtorno dissociativo de identidade. Nos quadrinhos isso é representado pelas diferentes personas, com diferentes uniformes e isso será levado para a série do Disney+, como uma imagem bem revela.

Uma nova foto da série, divulgada pela Empire, mostra a persona conhecida como Sr. Lua do Cavaleiro da Lua. Nos quadrinhos ela é conhecida por colaborar com a polícia.

Como podemos ver na imagem, ele usa um terno branco, mas ainda veste a máscara branca, com olhos brilhantes. Ele segura um bastão em uma mão e parece ter outro na cintura.

Ainda não foi revelado exatamente quantas personalidades Marc Spector terá na série, mas podemos esperar muitas se seguirem a linha das HQs.

Veja a imagem de Cavaleiro da Lua, abaixo.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Já o filme do Quarteto Fantástico não tem previsão de estreia.