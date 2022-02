Melhor e mais estranha previsão de Os Simpsons completa 30 anos

Os Simpsons criou uma lenda por causa de tramas que lembram acontecimentos da vida real. Para muitos, o desenho de Homer traz previsões para o futuro.

Essa tendência começou com a exibição do desenho e apenas aumentou durante os anos. Uma das chamadas previsões que ajudou nessa fama está completando 30 anos.

Continua depois da publicidade

Ninguém esperava que logo essa história se tornasse realidade. Até por isso, é considerada a “melhor e mais estranha” entre as previsões de Os Simpsons.

A previsão em questão é de Homer at the Bat, o 16º capítulo da terceira temporada de Os Simpsons. A trama envolvia a equipe de beisebol da fábrica em que o protagonista trabalha.

A previsão mais estranha de Os Simpsons

De forma improvável, o time de Homer começa a fazer sucesso. Isso leva o Senhor Burns a contratar astros do beisebol para que o time ficasse mais forte.

O ganancioso empresário queria fazer de tudo para vencer Shelbyville. Mas, uma série de eventos hilários começam a tirar os jogadores profissionais da partida – como por conta de acidentes.

O motivo mais bizarro foi o de Don Mattingly ser colocado no banco de reservas pelo Senhor Burns por causa do corte de cabelo. O atleta tinha feito o corte estranho justamente para tentar agradar o novo chefe, o que não funcionou muito.

Na vida real, um ano depois da exibição original do capítulo, Mattingly, que era um astro do beisebol jogando nos Yankees, foi colocado no banco de reservas por um motivo inusitado. O atleta recusou cortar o cabelo e ficou de fora de uma partida.

O episódio foi tão específico que alguns espectadores se assustam com essa previsão de Os Simpsons, que completa 30 anos.

No Brasil, Os Simpsons está disponível pelo Disney+ e pelo Star+. Clique aqui para assinar o Disney+ e clique aqui para assinar o Star+.