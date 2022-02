Melhor que pornô: 8 séries da Netflix com ótimas cenas de sexo

Nos últimos anos, a Netflix confirmou (mais de uma vez), o potencial das produções eróticas. Embora tenha sido alvo de boicotes por filmes como 365 DNI, a plataforma acumulou uma enorme audiência com o lançamento de séries quentes que, quase sempre, figuram rapidamente no Top 10 do streaming.

Outras plataformas estão seguindo a tendência, o que indica que estamos vivendo uma renascença dos thrillers eróticos, muito populares nos anos 90 e 2000.

Se você deseja assistir séries com cenas de sexo bem produzidas e trama interessantes, a plataforma conta com inúmeros títulos do gênero.

A revista Cosmopolitan listou 8 produções da Netflix com as melhores cenas eróticas da plataforma; confira abaixo.

Esse remake moderno do clássico de Spike Lee, lançado originalmente em 1986, acompanha a história de Nola Darling, uma artista do Brooklyn que enfrenta os desafios da gentrificação em sua amada vizinhança de Fort Greene. Tudo isso enquanto equilibra relacionamentos abertos com três homens diferentes – e uma mulher. A série tem a personalidade inconfundível de Spike Lee e cenas de sexo descritas como “revolucionárias”.

Lançada em 2016, esta antologia cômica tem três temporadas, todas elas repletas de cenas sensuais e narrativas criativas. A série se destaca por seu grande elenco, que leva o espectador para diferentes jornadas pela cidade de Chicago, analisando o amor moderno sob várias perspectivas. Cada episódio conta uma história diferente, e não é preciso acompanhar a produção em ordem cronológica. Easy oferece um olhar autêntico sobre sexo e relacionamentos, acompanhado por quentes cenas eróticas.

As Telefonistas é uma série de época, mas conquista fãs com suas excitantes cenas de sexo. Ambientada em Madri, nos anos 1920, a série foi uma das primeiras produções originais espanholas da Netflix. Junto com os belíssimos figurinos, As Telefonistas tem reviravoltas românticas que prendem os espectadores e deixam aquele gostinho de quero mais.

Ingobernable é um thriller político mexicano, marcado por reviravoltas dramáticas, infidelidade, travessuras e muito desejo. No quarto episódio da primeira temporada, por exemplo, há uma cena quente entre Ana e o Presidente Diego, com o potencial para agradar até mesmo os fãs mais exigentes. Também vale conferir o sétimo episódio da segunda temporada, no qual Maria e Rosa finalmente compartilham seu amor secreto.

Se você gosta de séries eróticas, provavelmente já ouviu falar de Sex/Life. Um dos maiores sucessos do gênero na Netflix, a produção acompanha a história de uma dona de casa frustrada com a vida sexual, que passa o tempo fantasiando sobre o ex-namorado bonitão. O sucesso foi tão grande, que a série chegou a introduzir uma nova técnica sexual ao público: o alinhamento coital. Além disso, espectadores podem aguardar uma cena de nu frontal masculino de tirar o fôlego.

Existe uma coisa que você precisa saber antes de assistir Por Trás de Seus Olhos: a série é realmente confusa. Mas antes de chocar os fãs com o final surpreendente, a série oferece muito sexo “ilícito”. A premissa é bastante simples: uma mulher se envolve com o chefe casado, ao mesmo tempo em que vira amiga da esposa dele. É a receita perfeita para um intrigante triângulo amoroso.

Se você ainda não assistiu Bridgerton, vale a pena conferir antes do lançamento da 2ª temporada. Antes do lançamento de Round 6, a produção de Shonda Rhimes era a série mais popular da história da Netflix. A história começa nos moldes tradicionais dos dramas históricos, mas rapidamente evolui para uma jornada de sexo e autodescobrimento, que envolve a jovem Daphne Bridgerton e o sedutor Duque Simon Basset.

Protagonizado por Maite Perroni, a eterna Lupita de RBD, Desejo Sombrio é um thriller mexicano repleto de cenas quentes e affairs excitantes. Além disso, é uma trama de mistério, repleta de tensão do início ao fim. Um dos casais mais quentes da série é formado por Alma, uma mulher casada, e seu amante bem mais jovem, interpretado por Alejandro Speitzer.