Muito sexo e nudez: As séries adultas mais picantes do Prime Video

Nos últimos anos, as plataformas de streaming comprovaram o potencial internacional das séries eróticas. Produções quentes e repletas de cenas de sexo, quase instantaneamente, fazem o maior sucesso com os assinantes. E se você deseja conferir as séries mais picantes do streaming, o Amazon Prime Video é uma boa opção.

Com um extenso catálogo de filmes e séries para maiores, o Prime Video conta com lançamentos para todos os gêneros, gostos e particularidades sexuais.

Desde séries de comédia marcadas por piadas desbocadas, até dramas picantes de tirar o fôlego, passando pelos misteriosos thrillers eróticos, a plataforma oferece uma extensa gama de conteúdo para os assinantes.

O site CinemaHolic listou as 7 séries com mais cenas de nudez do Prime Video; veja abaixo.

Ter uma família requer uma participação conjunta de ambas as partes, e quando isso não ocorre, problemas acontecem. É exatamente isso que acontece com as famílias de Noah, um professor e Alison, uma garçonete. Os dois se encontram no restaurante onde a jovem trabalha, e não demoram a começar um affair extraconjugal – que traz grandes reviravoltas para suas vidas pessoais e na interação com os familiares.

The Affair acompanha os resultados da traição de Alison e Noah. A maioria das cenas de sexo da série envolvem as personagens Alison e Ruth. Mas de maneira interessante, as cenas picantes nunca se separam da narrativa principal, e em diversas ocasiões, grandes revelações acontecem em plena hora H.

Dom

Inspirada em uma história real, Dom é uma série brasileira ambientada no mundo do crime organizado. A série é também a primeira produção original brasileira do Prime Video. A trama acompanha pai e filho, que se encontram em lados opostos da lei e do crime.

Enquanto Victor, um policial, faz de tudo para acabar com o tráfico de drogas, o filho Pedro decide levar uma vida de crime. Na verdade, Pedro se torna um dos criminosos mais procurados do Brasil. Como indica a premissa, a série traz cenas de sexo, drogas e muito mais.

Transparent é a história tocante de uma família de Los Angeles que lida com o fato do patriarca se assumir como uma mulher trans. A série foca na trama de Maura, que sai do armário e começa a transformar sua identidade e transicionar seu gênero. Vencedora do Emmy e Globo de Ouro, Transparent não fala apenas da transição de Maura, mas do papel da personagem como mãe, professora, avó, irmã e ex-esposa.

A série foi muito elogiada por abordar um aspecto pouco comentado da comunidade LGBTQIA+: o envelhecimento enquanto queer. Além de falar sobre importantes temas sociais, a comédia dramática também faz um ótimo trabalho ao incentivar os espectadores a manterem a mente aberta.

I Love Dick acompanha a história da artista e cineasta Chris, interpretada por Kathryn Hahn, que se muda para o Texas e acaba se apaixonando por Dick, o patrocinador do marido. Inicialmente, Chris mantém os sentimentos escondidos, e para liberar a tensão, escreve cartas sexualmente sugestivas para Dick – uma espécie de Para Todos os Garotos que Já Amei para maiores.

De acordo com o CinemaHolic, I Love Dick é uma série sobre pessoas que seguem suas paixões, e como essas paixões os levam a lugares inesperados. A produção conta com uma boa dose de sexo e nudez, mas nunca com um teor voyeurístico. Ao invés disso, a série explica a dinâmica e a química entre os personagens, além do ato sexual em si.

Four More Shots Please é uma produção original indiana do Prime Video. A série acompanha a história de 4 mulheres que passam por altos e baixos, tudo isso enquanto tentam viver de maneira independente na sociedade patriarcal do país. Sayani Gupta, Gurbani Judge, Kirti Kulhari e Maanvi Gagroo interpretam as 4 protagonistas, cada uma delas com dilemas e pressões sociais a enfrentar.

Por exemplo: a protagonista Damini sofre para equilibrar sua vida profissional com os desejos do namorado. Umang é bisexual, e sofre com a constante rejeição das mulheres, que evitam assumir relacionamentos pela intensa pressão social. Às vezes, os espectadores têm a impressão de que Four More Shots Please força demais o progressismo. Para as protagonistas, o sexo é um símbolo de liberdade, mas ao mesmo tempo, ainda é um tabu na Índia.

American Playboy: A História de Hugh Hefner

Na história da humanidade, nenhum homem encontrou tantas super-modelos como Hugh Hefner. O fundador da revista Playboy foi um dos símbolos da revolução sexual nos Estados Unidos, e todos que o conhecem sabem que sua vida real foi tão agitada como a própria revista.

A série original American Playboy: A História de Hugh Hefner combina fotografias, imagens de arquivo e reconstituições de vários aspectos da vida de Hefner, oferecendo aos fãs uma imagem do homem por trás do mito. Embora a série não conte com cenas de sexo, espectadores podem conferir como o magnata ajudou a caracterizar as fantasias sexuais da América por muitas décadas.

Phoebe Waller-Bridge é, atualmente, uma das vozes mais brilhantes no mundo da comédia. A britânica é a criadora de Fleabag, considerada por muitos uma obra de arte no mesmo nível da versão inglesa de The Office. Além de criar e roteirizar Fleabag, Waller-Bridge também interpreta a protagonista titular.

Fleabag conta a história de uma mulher de 30 e poucos anos que é extremamente assertiva em sua vida pessoal e na sua relação com os outros. Ela não hesita em falar o que pensa, e o faz mesmo enquanto tenta satisfazer seu feroz apetite sexual. A personagem também quebra a quarta parece enquanto faz sexo anal, e descreve o ato em detalhes para os espectadores. Diferente de tudo que você já viu, Fleabag já é um clássico.

Todos os itens da lista estão disponíveis no Amazon Prime Video.