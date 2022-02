Netflix acrescenta função muito pedida pelos fãs

Depois de anos, a Netflix finalmente acrescentou uma função há muito tempo requisitada pelos fãs: poder tirar filmes e séries da seção “continue assistindo”.

A partir de agora, o assinante poderá simplesmente escolher o que quer tirar da lista. Então ninguém precisará continuar vendo na lista aquele filme que assistiu apenas por alguns minutos até desistir.

Isso também resolve o velho problema de sair de uma série ou filme no começo dos créditos finais, fazendo com que continuasse da lista para continuar a ser assistido.

Para usar a função na Netflix, basta selecionar o título que querem remover, descer na lista de opções até achar para remover o título da lista.

Vale apontar que a Netflix disponibiliza essas novas funções gradativamente, então pode ser que nem todos vejam isso disponível na plataforma.

Netflix lança filme sobre pandemia que deixa todos os assinantes chorando

Já estamos entrando no terceiro ano da pandemia de COVID-19 e diversos filmes e séries lidaram com essa questão de forma direta ou indireta. Um novo filme da Netflix, intitulado The Falls, traz uma história ambientada na pandemia.

A trama do filme do Taiwan gira em torno de uma mãe e filha que vivem em quarentena juntas durante a era pandêmica.

O trailer de The Falls mostra a relação conturbada das duas, que claramente vai se deteriorando com o tempo.

Vale apontar que é bem difícil vermos filmes e séries gravados com os atores de máscara e essa nova obra da Netflix é uma exceção.

É claro, por lidar com a nossa realidade atual, não é algo fácil de assistir para muitas pessoas, portanto se estiver com o psicológico abalado pela pandemia, pense bastante antes de assistir.

The Falls está disponível na Netflix. Veja o trailer de The Falls, abaixo.