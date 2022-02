Netflix dá boas notícias para fãs de Young Royals

A Netflix trouxe boas novas para os fãs de Young Royals: a segunda temporada da série já começou a ser gravada. A notícia vem alguns meses após o anúncio da renovação.

Por meio das redes sociais, a gigante do streaming fez o anúncio, que traz um vídeo do elenco dizendo que já começaram as filmagens.

Vemos diversos dos astros da série entusiasmados com a notícia. Com isso, é possível que a série chegue no fim de 2022 ao catálogo da plataforma.

Por enquanto, detalhes sobre a trama da segunda temporada de Young Royals não foram divulgados, isso deve mudar em meados do ano.

Veja o tuite da Netflix, abaixo.

ACABOU O RECESSO EM HILLERSKA! As gravações da 2ª temporada de Young Royals já começaram. 👑❤️ pic.twitter.com/hNJToxm4b7 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 25, 2022

Mais sobre Young Royals

Young Royals é uma série sueca de drama adolescente que se passa no colégio interno de elite Hillerska. A trama gira em torno do príncipe Wilhelm da Suécia, seu romance emergente e o drama que o acompanha.

“O Príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) entra no prestigioso colégio interno Hillerska e finalmente tem a chance de explorar sua verdadeira personalidade e descobrir o tipo de vida que quer levar. Lá, ele começa a sonhar com um futuro de liberdade e amor incondicional, longe das obrigações da realeza”, começa a sinopse oficial.

“No entanto, ele acaba se tornando o próximo sucessor para o trono e esse dilema ganha cada vez mais peso. O que será mais importante: o amor ou o dever?”, conclui a sinopse.

A série foi criada por Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter. O elenco conta com Edvin Ryding, Omar Rudberg, Frida Argento, Samuel Astor, Mimmi Cyon e Uno Elger.

A primeira temporada de Young Royals está agora disponível na Netflix.