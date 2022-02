Netflix mistura cangaço e O Exterminador do Futuro em nova série brasileira

A Netflix anunciou uma nova série brasileira: O Cangaceiro do Futuro. A produção nacional traz um protagonista que viaja no tempo para a época do cangaço.

“Virguley (Edmilson Filho) é um cabra frouxo, enrolado e sem moral, que vive em absoluto perrengue em São Paulo e sonha em voltar rico para o Nordeste. Entre seus bicos, aproveita-se da sua semelhança com Lampião para fazer shows em praças públicas na capital paulista”, começa a sinopse oficial.

“Certo dia – após entrar em mais uma confusão – acaba levando um tabefe no pé do ouvido e vai parar em 1927, no meio do cangaço, onde é confundido pela população local como o verdadeiro Lampião. Tirando vantagem da farsa, Virguley reúne um bando pra lá de inusitado, se apaixona por Mariá (Chandelly Braz) e fica poderoso na cidade. Mas como nada na vida desse cabra é fácil, essa história ainda terá muitas reviravoltas, incluindo o verdadeiro Rei do Cangaço querendo tirar essa história a limpo”, continua a sinopse.

O elenco de O Cangaceiro do Futuro conta com Edmilson Filho, Chandelly Braz, Dudu Azevedo, Frank Menezes, Fábio Lago, Evaldo Macarrão, Haroldo Guimarães, Max Petterson, Valéria Vitoriano, Solange Teixeira e Carri Costa.

A série da Netflix teve gravações iniciadas em Quixadá, no Ceará, e finalizadas em São Paulo.

Mais sobre o Cangaceiro do Futuro

Halder Gomes criou a série e também é responsável pela direção geral de O Cangaceiro do Futuro. Ele falou sobre como o cangaço pode ser um palco para inúmeras histórias.

“É um orgulho levar um símbolo da história e cultura do Nordeste para vários cantos do Brasil e do mundo. O universo do cangaço é um oceano inesgotável de inspiração e um desejo antigo de levar ao público um olhar particular da comédia sobre o assunto. A série traz o resgate histórico de um dos personagens mais famosos do sertão nordestino, em colisão com um modo – sobrevivência – contemporâneo representado por Virguley”, disse Halder.

E tudo isso com muito humor e originalidade! Ver um projeto desta dimensão acontecer no Ceará – com seu impacto econômico, cultural, turístico e artístico -, me remete ao início da minha carreira no audiovisual quando sonhava com uma Hollywood em casa pra não ter que deixar a terra natal”, continuou o criador da série da Netflix.

O Cangaceiro do Futuro tem direção de Halder Gomes e Glauber Filho e roteiro de Chico Amorim, Paulo Leierer, Clara Deak e Halder Gomes.

A produção é de Mayra Lucas e Carolina Alckmin, pela GLAZ Entretenimento. Ao todo serão sete episódios de aproximadamente 30 minutos cada.

Ainda não há data de estreia específica para O Cangaceiro do Futuro. A série está prevista para o segundo semestre de 2022.