Netflix mudou triângulo amoroso de The Witcher; veja por que

O triângulo amoroso entre Geralt, Yennefer e Triss é uma parte bem conhecida de The Witcher nos livros e nos jogos, mas a série da Netflix muda esse aspecto da narrativa. Aqui está o motivo.

A versão da Netflix de The Witcher parece mais decidida a destacar que Yennefer é o verdadeiro amor de Geralt, o que está esclarecido desde o começo.

Consequentemente, existe pouco espaço para o desenvolvimento de um triângulo amoroso, o que é uma decisão intencional da produtora Lauren Schmidt Hissrich.

Em uma entrevista compartilhada pelo Cheat Sheet, a produtora de The Witcher indicou que nunca se interessou pela ideia de perder tempo com um triângulo amoroso entre os personagens.

Desse modo, ela optou por uma abordagem um pouco mais direta.

“Não queríamos uma mulher constantemente cobiçando um homem que ela não pode ter. Assim não haveria oportunidade de crescer ou mudar”, disse a produtora de The Witcher sobre Triss e Geralt.

Sem destaque para triângulo amoroso

Como os jogos de The Witcher apostam em uma narrativa que pode mudar de acordo com as escolhas do jogador, o triângulo amoroso entre Geralt, Yennefer e Triss se tornou um ponto interessante da história porque existe a possibilidade de escolher com quem você quer ter um romance.

Enquanto a maioria dos fãs parece preferir Yennefer, também existem aqueles que escolhem Triss como parceira de Geralt, já que também é uma personagem bastante querida de The Witcher.

Como uma série é uma produção muito diferente de um jogo, é possível que o mesmo conceito não combinasse muito bem. Ou até mesmo acabasse aborrecendo parte dos espectadores.

As 2 temporadas de The Witcher estão disponíveis na Netflix.