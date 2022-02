Netflix revela estreia da 6ª temporada de Better Call Saul no Brasil

A Netflix confirma a chegada da sexta e última temporada de Better Call Saul para 19 de abril no Brasil. A plataforma informa que essa data será para a primeira parte do ano final do derivado de Breaking Bad.

Com isso, os espectadores brasileiros não precisam esperar tanto em relação à exibição original. Nos EUA, os capítulos chegam pela AMC a partir de 18 de abril.

Continua depois da publicidade

Como se sabe, Better Call Saul costuma ganhar capítulos semanais na plataforma de streaming. Ainda não há previsão para segunda parte da sexta temporada.

Confira abaixo o anúncio da Netflix para Better Call Saul.

Eu tava com uma saudade deles.



A primeira parte da última temporada de Better Call Saul chega aqui no dia 19 de abril. pic.twitter.com/ucA7sHx9YI — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 14, 2022

Better Call Saul volta com trama devastadora na Netflix

Os fãs de Breaking Bad devem se preparar para sexta e última temporada de Better Call Saul. Quem dá esse aviso é a atriz Rhea Seehorn, a Kim do seriado da Netflix.

No Twitter, um seguidor da famosa pediu qualquer informação sobre a sexta temporada. Rhea decidiu dar uma descrição sem entregar nada – o que já causou muito entre os fãs de Better Call Saul.

“Devastadora”, escreveu a atriz, que ainda respondeu depois para seguidores que nem ela “estava preparada” para o que aconteceu.

Um dos mistérios da sexta temporada é o que acontece com Kim. A parceira de Saul não aparece em Breaking Bad, o que levanta muitas dúvidas sobre ela.

A teoria mais popular é que Kim morre, o que faz com que Saul siga de vez o caminho de defender e ajudar criminosos.

Better Call Saul conta com cinco temporadas na Netflix. Já Breaking Bad está completa na plataforma.