Netflix tem boas novas para os fãs de Outer Banks

Fãs de Outer Banks podem comemorar. A Netflix anunciou que a terceira temporada da série adolescente já está em produção.

O anúncio foi feito por meio do Twitter oficial da Netflix, com duas fotos do elenco da série, em um dos lugares paradisíacos retratados no programa.

Vemos o elenco de Outer Banks com roupa de praia, dois deles seguram pranchas de surfe, enquanto o restante está caminhando ao lado.

“Hora de entrar no estado mental pogue. A terceira temporada de Outer Banks está oficialmente em produção”, diz o tuite da Netflix.

Veja o tuite abaixo.

A história de Outer Banks na Netflix

Outer Banks terá uma terceira temporada na Netflix. Os atores voltam, já que interpretam John B e Sarah Cameron.

A produção é descrita como uma mistura de Friday Night Lights, Dawson’s Creek e Ozark. Os criadores Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke retornam como showrunners da segunda temporada.

A história acompanha um grupo de adolescentes em Outer Banks, na Carolina do Norte. Quando um furacão acaba com a energia no local, uma série de eventos ilícitos começa, forçando os amigos a fazerem decisões cruciais. Isso inclui a procura pelo pai desaparecido de um deles, romances proibidos, caças a tesouros, conflitos e muito mais.

A série traz Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith, e Charles Esten no elenco. Todos retornaram para a segunda temporada.

Outer Banks, no momento, está com duas temporadas na Netflix.