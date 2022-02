Netflix tem mais 5 séries para quem gostou de All of Us Are Dead

All Of Us Are Dead já pode ser considerada um dos maiores sucessos da Netflix em 2022. Mantendo a liderança no Top 10 internacional da plataforma, a série sul-coreana surpreendeu fãs com sua trama violenta, emocionante e repleta de reviravoltas. Para quem já maratonou os 12 episódios da produção, a Netflix conta 5 séries perfeitas para assistir em seguida; veja abaixo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse oficial de All Of Us Are Dead.

A produção sul-coreana se destaca por oferecer um olhar diferente e criativo ao cansado gênero das séries de zumbis, marcado por clichês estabelecidos em produções como The Walking Dead.

Junto com elementos clássicos de filmes e séries ocidentais, All Of Us Are Dead introduz um novo tipo de criatura, marcada pela força, velocidade e habilidades quase sobrenaturais, reminiscente dos mortos-vivos que aparecem no excelente filme Invasão Zumbi.

Se você gostou de All Of Us Are Dead, tem tudo para curtir também Kingdom. Antes do lançamento da nova produção, a série era a história de zumbis sul-coreana mais popular da Netflix. A principal diferença é que Kingdom transporta os mortos vivos para um cenário medieval, e oferece uma criativa explicação para a origem das criaturas.

A trama começa quando estranhos rumores sobre a doença de um rei deixam todos os súditos aterrorizados. Com o retorno dos mortos, o príncipe herdeiro se estabelece como a única esperança para salvar o reino e pôr fim a essa misteriosa epidemia.

Com duas temporadas disponíveis na Netflix, Black Summer compartilha grandes semelhanças com All Of Us Are Dead. Assim como a série sul-coreana, a produção americana acompanha os primeiros dias de um apocalipse zumbi, no qual estranhos se unem para sobreviver e proteger os entes queridos.

Black Summer foca na história de Rose, interpretada por Jaime King, uma mãe que acaba separada da filha no início da epidemia – e faz de tudo para encontrar a pequena Anna.

Se você deseja conferir uma série de zumbis mais leve, mas tão bizarra e violenta quanto as outras produções do gênero, Z Nation é uma boa opção. A série estreou em 2014, aproveitando a popularidade de projetos como The Walking Dead para lançar sua trama.

A história começa 3 anos após um apocalipse zumbi que matou a maioria dos humanos, e acompanha a jornada de um grupo de sobreviventes em busca de um abrigo seguro e da tão aguardada vacina. Z Nation se destaca por combinar elementos de terror, comédia e ficção científica em uma trama dinâmica e divertida.

Assim como Z Nation, Daybreak oferece uma boa dose de comédia às séries de zumbis. A produção acompanha a história de Josh Wheeler, um garoto canadense de 17 anos, que tenta encontrar sua namorada britânica Sam Dean em uma versão pós-apocalíptica da cidade de Glendale, na Califórnia.

A série foi muito elogiada por sua abordagem pioneira do gênero dos zumbis, focando mais nas dinâmicas entre os personagens do que na luta contra os mortos vivos.

Embora não seja ambientada no mundo dos zumbis, Sweet Home tem tudo para conquistar os fãs de All Of Us Are Dead. A produção sul-coreana também se passa em um universo pós-apocalíptico, no qual pessoas comuns se transformam em monstros selvagens e espalham o terror pelo mundo.

Nesse cenário violento, um jovem problemático e seus vizinhos de apartamento lutam para sobreviver sem perder a humanidade. Com excelentes efeitos especiais, a série faz sucesso pela criativa caracterização dos monstros e por manter a tensão do início ao fim.