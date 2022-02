Norman Reedus tem arrependimento com atual temporada de The Walking Dead

Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead, foi honesto sobre a 11ª temporada. O astro guarda um arrependimento das gravações.

Como é normal, o ator não comenta sobre detalhes de futuros arcos. Porém, Norman Reedus adiantou que tem menos tempo de tela com duas colegas.

O astro de Daryl gostaria de ter trabalhado mais com Melissa McBride, a Carol, e Lauren Ridloff, a Connie. Com isso, os fãs podem se acostumar com os personagens um pouco mais distantes.

Isso deve também criar o arco que leva a série derivada de Daryl para depois de The Walking Dead. Como se sabe, a trama será com Carol.

“A relação dele com Connie, eu gostaria de ver mais disso”, primeiro comentou o astro, que depois completou lembrando de Melissa McBride: “Nós nos conhecemos bem e entendemos bem as cenas – as explicações de como ela faz e o meu entendimento – que poderiam ter sido muito boas.”

Apesar da revelação, Norman Reedus ainda teve ter um momento ou outro com as colegas de The Walking Dead.

Lauren Cohan reage à morte em The Walking Dead

Cuidado! A partir daqui contém spoilers!

The Walking Dead voltou com o capítulo No Other Way na 11ª temporada. A trama encerrou o arco da guerra contra os Ceifadores, além de fazer Maggie encarar a morte de Alden.

O parceiro de aventura de Maggie foi deixado para trás para a sobrevivente concluir a missão de conseguir alimentos para Alexandria. Na volta para casa, a personagem encontrou um Alden transformado em zumbi onde foi deixado.

Para a vítima, a decisão de ser deixado para trás valia a pena. Alden só pediu para que Maggie cuidasse do filho dele caso o pior acontecesse.

Ao ver a transformação em The Walking Dead, Maggie apenas matou o zumbi Alden no seriado. Ao ComicBook, a intérprete de Lauren Cohan reagiu à triste morte no seriado.

Para a famosa, a missão pode não ter sido tudo que Maggie esperava.

“Eu não sei. Eu não sei se para ela parece que valeu a pena. Certamente não parece que valeu. Eu não quero dizer. É difícil porque custou muito para eles”, reagiu a famosa.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.