Notou? All of Us Are Dead copia morte importante de Game of Thrones

Atenção: contém spoiler de All of Us Are Dead.

Seguindo os passos de Round 6, o k-drama All of Us Are Dead é o mais novo sucesso coreano da Netflix, mas parece ter se inspirado em outra produção de sucesso para uma de suas cenas: Game of Thrones.

Uma das personagens centrais do drama é Nam So-ju (Jeon Bae-soo), pai da jovem Nam On-jo (Park Ji-hu) que tenta desesperadamente salvar sua filha, ainda que isso custe a sua própria vida.

Enquanto os estudantes do Ensino Médio tentam escapar da escola, So-ju quebra as regras de quarentena e usa todo o seu treinamento como capitão do Corpo de Bombeiros de Hyosan para atravessar uma cidade de zumbis em busca de sua filha, se tornando o verdadeiro herói da série da Netflix.

Ele até consegue encontrá-la, dando aos espectadores um momento fofo de All of Us Are Dead antes do caos: para salvar a filha e os outros adolescentes, So-ju se sacrifica.

O sacrifício em comum

Na cena em questão, todos os sobreviventes estavam presos na quadra externa da escola, mas os zumbis acabam entrando no local. Para salvar ao menos as crianças, So-ju se usa como isca para atrair os zumbis em sua direção, enquanto faz com que todos os adolescentes deixem a quadra pelo portão no lado aposto.

O pai, então, fecha a porta consigo dentro da quadra, revelando que já havia sido mordido e, portanto, não haveria salvação para si, mas seu último ato seria salvar a todos com seu sacrifício.

A cena lembra em muito o momento em que Hodor, servo da Casa Stark, se transforma em herói ao segurar a porta contra várias criaturas, dando tempo para que Bran Stark escapasse com vida. Hodor, no entanto, não teve a mesma sorte, e acabou morrendo no processo, assim como So-ju.

Você tinha percebido essa referência?

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.