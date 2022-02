Nova atriz de The Walking Dead já foi estrela da Marvel e Netflix

Na 11ª temporada, The Walking Dead segue apresentando novos rostos para história. Um deles é o de April, interpretada por Wynn Everett.

Com a introdução da personagem, alguns espectadores podem ter a impressão que conhecem a atriz. Neste caso, o sentimento é bastante real.

Wynn Everett já teve papéis em outras franquias famosas antes de The Walking Dead. A atriz esteve na Marvel, na DC e também em produção da Netflix.

Veja abaixo de onde você conhece Wynn Everett, a April de The Walking Dead.

Atriz de The Walking Dead esteve em Agente Carter

Primeiro, a April da série de zumbis pode ser conhecida pela série da Marvel. Em Agente Carter, derivada dos filmes do Capitão América, Wynn Everett foi Agnes Cully, uma cientista que se disfarçava como uma atriz de teatro. A participação da estrela no seriado da Marvel aconteceu durante a segunda temporada.

Atriz de The Walking Dead esteve em This Is Us

Em This Is Us, a atriz de The Walking Dead teve o papel de Shelly. A personagem foi a esposa de Miguel Rivas (Jon Huertas), tendo aparição marcante na segunda temporada – o mesmo capítulo contou até mesmo com Sylvester Stallone.

Nova atriz de The Walking Dead atuou na Netflix

Os assinantes da Netflix podem encontrar Wynn Everett em Caçadoras de Recompensas, que tem uma temporada na plataforma. A nova atriz de The Walking Dead interpreta a professora Ellen Johnson, que se torna um ombro amiga para as protagonistas, que são irmãs tentando conciliar a escola e a vida de caçadoras de recompensa.

Atriz de The Walking Dead está na DC

A intérprete de April no universo de zumbis também marca presença na DC. A famosa é Shelley Byron em Patrulha do Destino, que tem a identidade de Fog. O seriado da DC pode ser conferido no HBO Max.

The Walking Dead pode ser conferida na Netflix e também no Star+.

