Nova série da Netflix finalmente tira Inventando Anna do topo

A Netflix mudou completamente o topo do Top 10 com apenas um final de semana, entre 25 e 27 de fevereiro. Vikings: Valhalla, lançamento do período, tirou Inventando Anna da liderança.

A série de Shonda Rhimes, a criadora de Grey’s Anatomy, conseguiu ficar duas semanas na liderança entre os programas de TV. Logo no primeiro final de semana, Vikings: Valhalla assumiu a ponta.

A aposta, assim, se mostrou acertada por parte da Netflix. A nova série é uma derivada da popular Vikings, que também está no serviço de streaming.

Ao mesmo tempo, De Volta aos 15 também superou Inventando Anna. A série nacional com Maisa e Camila Queiroz conquistou a segunda colocação.

Até essa publicação, o pódio do Top 10 da Netflix é fechado por Um Dia Difícil, com Inventando Anna caindo para quarta posição.

Mais sobre a história de Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson é Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter fica como Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson fica como Olaf Haraldsson, Laura Berlin vive Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, é o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson interpreta Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla está com a primeira temporada na Netflix. Já Vikings está completa no streaming.