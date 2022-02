Nova série da Netflix pode fechar história de personagem de Vikings

A Netflix lança Vikings: Valhalla, que continua a história da série principal depois de um século. Mesmo assim, essa nova produção pode terminar a história de Rollo, um dos protagonistas do seriado original.

Inicialmente, a derivada segue em duas linhas. Uma é a batalha de três candidatos ao trono do reino da Inglaterra. Já a outra é a descoberta das Américas pelos vikings.

Por mais que Vikings: Valhalla traga apenas personagens novos, a série da Netflix pode fechar a história de Rollo a partir de dois personagens. Eles seriam William, o Conquistador, e Ema da Normandia.

Na série principal, a última aparição de Rollo foi na guerra civil de Kattegat, apoiando Harald e Ivar. Fora dessa batalha, o personagem se estabeleceu na Normandia.

Na vida real, acredita-se que Rollo reinou nesse território até 928, morrendo depois em 930 com 70 anos. O que acontece é que William e Ema são descendentes do personagem de Vikings.

Assim, o legado de Rollo deve ser tocado em Vikings: Valhalla. Isso traz uma oportunidade para fechar a história do importante personagem.

Nova série de Vikings chega na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter será Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson será Olaf Haraldsson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro de 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.