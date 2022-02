Nova série da Netflix supera Game of Thrones

Os produtores de Game of Thrones, David Benioff e D. B. Weiss, estão trabalhando em uma adaptação de O Problema dos Três Corpos para a Netflix, e parece que a nova série pode superar a produção da HBO em termos de escala.

Foi o que o ator John Bradley comentou em uma nova entrevista.

Continua depois da publicidade

John Bradley trabalhou com os produtores em Game of Thrones. Agora, eles retomam a parceria para a adaptação de O Problema dos Três Corpos.

Falando com o Hollywood Reporter, o ator se mostrou muito empolgado com a oportunidade. Ele disse que O Problema dos Três Corpos será ainda maior que Game of Thrones.

Um projeto muito ambicioso

“Fiquei muito contente por ter sido escolhido. Não é segredo que eles receberam comentários negativos pelo final de Game of Thrones, mas eles não decidiram seguir o caminho fácil.”

“Eles assumiram outra série que é muito ambiciosa. Eu nunca li um roteiro com uma escala maior do que essa, e existem todos os tipos de conceitos científicos.”

“Eles escolheram um projeto muito ambicioso. Eu espero que seja um grande sucesso para que eles possam se redimir aos olhos do público, estou na torcida.”

Ainda não há previsão de lançamento para a série de O Problema dos Três Corpos, dos mesmos produtores de Game of Thrones, da Netflix.