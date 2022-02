Nova série de Criminal Minds ganha novidade animadora

A série principal de Criminal Minds ficou no ar entre 2005 e 2020. Após o fim, a produção anunciou um reboot, o que animou muitos espectadores.

Porém, pouco tempo depois, a informação era de que essa nova série tinha sido cancelada. O reboot não tinha nem começado as gravações quando a notícia surgiu.

Agora, o TV Line trouxe uma novidade animadora. A chefe de programação da ViaCom, Tanya Gills, comentou que a série não foi cancelada e que produtores ainda estão desenvolvendo ela.

“Nós ainda estamos desenvolvendo Criminal Minds. Nós temos mais para compartilhar em breve. Mas, está viva e bem”, destacou a executiva.

A boa notícia para os fãs é que essa nova série ainda deve acontecer.

Nova Criminal Minds foi anunciada ainda em 2020

Em 2020, Criminal Minds da CBS exibiu seu final de série, encerrando 15 anos de narrativas com “And in the End”.

Esse fim aparentemente durou pouco, já que a plataforma de streaming de propriedade da ViacomCBS, Paramount+, comentou que traria o seriado processual para uma minissérie de prestígio, com a possibilidade de um revival completo se a minissérie tiver um bom desempenho.

Semelhante a revivais como Uma Galera do Barulho e eventos planejados como os próximos revivais de C.S.I.: Investigação Criminal e L.A. Law, Criminal Minds deve apresentar personagens novos e antigos.

Em Criminal Minds, um esquadrão de elite de criadores de perfil do FBI analisa as mentes criminosas mais distorcidas dos Estados Unidos, antecipando os próximos movimentos dos perpetradores antes que eles possam atacar novamente.

Cada membro da equipe de Criminal Minds traz sua experiência para apontar as motivações dos predadores e identificar os gatilhos emocionais para detê-los.

O grupo principal inclui um criador de perfis oficial altamente qualificado para entrar na mente de criminosos, um gênio peculiar, o ex-representante da mídia que consegue equilibrar habilmente a vida familiar e o trabalho e um mago da computação.

A série estrelou, entre outros, Matthew Gray Gubler, Shemar Moore, Kirsten Vangsness, A.J. Cook, Paget Brewster, Aisha Tyler, Adam Rodriguez, Thomas Gibson e Joe Mantegna.

No Brasil, Criminal Minds ainda é reprisada pela AXN.