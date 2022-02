Nova série de The Walking Dead escala atores de X-Men e da Marvel

Tales of the Walking Dead, nova série derivada do sucesso de zumbis da AMC (disponível no Star+), já está em desenvolvimento e teve parte de seu elenco anunciado. Segundo o portal EW, cinco novos artistas se juntaram à equipe, incluindo astros que já atuaram em produções da Marvel e de X-Men.

Os novos rostos do spin-off são Olivia Munn, Jessie T. Usher, Danny Ramirez, Loan Chabanol e Embeth Davidtz.

Continua depois da publicidade

Olivia Munn é conhecida por X-Men Apocalipse, enquanto Jessie T. Usher integou o elenco de The Boys, do Amazon Prime Video. Danny Ramirez, por sua vez, apareceu na série Falcão e o Soldado Invernal, enquanto Loan Chabanol fez o filme Carga Explosiva: O Legado. Por último, Embeth Davidtz é principalmente lembrada por Matilda, clássico infantil dos anos 90.

Tales of the Walking Dead conta ainda com vários outros astros já confirmados, como Daniella Pineda, Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crews, Poppy Liu e Jillian Bell.

Nova derivada de The Walking Dead

Conforme a emissora (via ComicBook), Powell trabalhará próximo a Scott M. Gimple, chefe de conteúdo da franquia. A primeira temporada será gravada no início de 2022 e está prevista para estrear no mesmo ano.

“Esta série, mais do que qualquer outra no universo The Walking Dead, gira em torno de novas vozes, perspectivas e ideias – trazendo histórias de vida diferentes de todas as que já contamos antes “, disse Gimple.” Estou emocionado por ser o consigliere de Channing, ajudando de todas as maneiras que posso para tornar essas novas visões reais para os melhores fãs da TV”.

Ainda não há data de estreia para Tales of the Walking Dead.

No Brasil, The Walking Dead exibe a 11ª temporada no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e assistir aos novos episódios de The Walking Dead.