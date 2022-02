Nova série mostra vida de golpista após final de Inventando Anna

Anna Sorokin, também conhecida como Anna Delvey, está trabalhando com a produtora de Surviving R. Kelly, a Bunim/Murray Productions, em uma minissérie documental sobre a golpista. A série documental vai explorar a vida dela após os eventos vistos em Inventando Anna.

O Deadline aponta que a série não vai abordar os eventos vistos em Inventando Anna e vai acompanhar o que aconteceu desde então.

O seriado documental busca explorar o psicológico de Sorokin e o que ela planeja fazer e onde vai com o novo status infame dela.

Michael Driscoll, diretor de desenvolvimento da Bunim/Murray Productions lidera o projeto, junto de Rupert Dobson.

“A história de Anna está muito viva e ainda se desenrolando enquanto falamos. Estamos desenvolvendo este projeto com ela há meses – e passamos inúmeras horas em telefonemas e videochamadas com ela. Ela é uma personagem complicada e fascinante, e estamos ansiosos para contar o próximo capítulo de sua história em constante evolução”, disse Driscoll.

Ainda não há data de lançamento para a minissérie documental.

Mais sobre Inventando Anna na Netflix

O seriado é baseado na reportagem da New York Magazine, intitulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler.

Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Além de Julia Garner, de Ozark, e Anna Chlumsky, o elenco conta com Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Inventando Anna está disponível na Netflix.