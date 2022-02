Novo Superman diz que não está tentando substituir Henry Cavill

Spoilers de Pacificador

O episódio final da primeira temporada de Pacificador trouxe a participação especial da Liga da Justiça, o que pegou muitos fãs de surpresa. O dublê que interpretou o Superman deixou claro que não tenta substituir Henry Cavill no papel.

Brad Abramenko viveu o Homem de Aço na breve aparição do herói na série da DC. O resto dele sequer chega a aparecer, mas isso gerou brincadeiras do dublê, que perguntou aos fãs se ele deveria voltar ao papel.

Depois do começo dessa discussão, ele esclareceu a situação, apontando que não quer tomar o lugar de Henry Cavill.

“Só estou republicando o que meus fãs me mandam, não estou tentando substituir Henry Cavill. Ele sempre será o melhor Superman na minha opinião e espero que ele volte também”, começa o texto do dublê.

“Sou muito fã de The Witcher, o homem é um deus. Eu sei que sou só um dublê, vamos deixar tudo claro antes de voarmos nos pescoços uns dos outros. Eu gosto de gerar hype, mas sou só uma gota no oceano dele. Vou encontrar meu próprio caminho e certamente não farei isso tentando tirar as coisas de Henry Cavill”, concluiu o texto.

Pacificador está no HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, está com a primeira temporada no HBO Max – já renovada para a segunda. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena.

Pacificador está disponível na HBO Max.

