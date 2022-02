O Expresso do Amanhã: [SPOILER] retorna e bagunça trama da série

Alerta de spoilers

Melanie Cavill teve um retorno surpresa no quarto episódio da terceira temporada de Expresso do Amanhã (Snowpiercer), invertendo o que aconteceu na segunda temporada.

No segundo ano da série, vemos Melanie sozinha tentando provar a teoria de que o mundo está esquentando e tornando-se habitável. Ela fica isolada por um mês e é forçada a comer ratos quando perde os suprimentos dela em uma avalanche.

Continua depois da publicidade

Ela começa a ter visões de Wilford, Alex e Layton, cada um deles representando diferentes aspectos dos medos e esperanças dela.

O quarto episódio da terceira temporada inverte isso, ao revelar que tanto Alex, quanto Wilford, fazem o mesmo. Alex enxerga a Melanie imaginária para ajudá-la com os sentimentos dela em relação a Wilford. Essa Melanie imaginária acaba fazendo Alex perceber que pode odiar e amar Wilford ao mesmo tempo.

O vilão também enxerga Melanie depois de ser preso na Big Alice. Ele odeia Melanie, mas também a admira e a respeita como alguém que é quase como ele. Ela é uma parte dele.

Mais sobre Expresso do Amanhã (Snowpiercer) na Netflix

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) se passa mais de sete anos depois que o mundo se tornou um deserto congelado. Se concentra nos remanescentes da humanidade que habitam um trem em movimento perpétuo, com 1.001 vagões, que circula o globo.

A série de Expresso do Amanhã tem Daveed Diggs (Black-ish) como protagonista, além de Jennifer Connelly.

O ator vive o ex-detetive Layton. Na primeira temporada, com receio de se juntar ao motim que acontece nos fundos do trem, o personagem pode se tornar útil para os comandantes do expresso. Enquanto isso, a atriz é Melanie, que faz parte do comando do trem.

A série foi criada por Josh Friedman e Graeme Manson.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) está disponível pela Netflix no Brasil, com novos episódios às terças-feiras.