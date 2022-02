O Golpista do Tinder deve estrelar seu próprio reality de namoro

O Golpista do Tinder, Simon Leviev, em uma reviravolta chocante, deve ganhar o próprio reality show de namoro. Isso tudo depois do documentário da Netflix, que explora como ele enganou mulheres no aplicativo de namoro.

Conforme o TMZ, Leviev já até assinou contrato com uma agente de talentos em Hollywood, Gina Rodriguez. Ele também está discutindo planos para escrever um livro e apresentar um podcast.

Nesse podcast, ele falaria sobre o que fazer e o que não fazer ao tentar conquistar as mulheres. O que não fazer ele certamente têm experiência.

Vale apontar que Leviev alegou que o documentário da Netflix não mostrou a verdade sobre ele, algo que ele paneja reverter futuramente.

Em todo caso, mais detalhes sobre o reality de namoro do Golpista do Tinder não foram revelados até o momento.

Entenda o caso de O Golpista do Tinder

O Golpista do Tinder – também encontrado com o título original The Tinder Swindler – é uma produção da cineasta Felicity Morris.

Com pouco menos de duas horas de duração, O Golpista do Tinder introduz os espectadores à história do vigarista israelense Shimon Hayut, que supostamente aplicou golpes em múltiplas mulheres utilizando o aplicativo.

Posando como Simon Leviev, o filho do bilionário Lev Leviev, Shimon usava seu charme para conquistar as vítimas – e roubar centenas de milhares de dólares.

De acordo com a revista Variety, o golpista do Tinder costumava focar em mulheres de países como Noruega, Finlândia e Dinamarca, convencendo as vítimas a enviar valores expressivos em dinheiro sob promessas falsas.

Shimon chegou a convencer uma de suas vítimas a pedir empréstimos bancários e repassar o dinheiro para ele, afirmando que precisava pagar as contas e se proteger dos “inimigos”.

Em dezembro de 2019, Hayut foi preso em Israel e condenado a 15 meses de prisão. No entanto, ele foi libertado após cumprir apenas 5 meses de sua sentença.

O Golpista do Tinder, na Netflix, conta com entrevistas com vítimas do trapaceiro e envolvidos na investigação.

Uma das mulheres entrevistadas e a norueguesa Cecile Fjellhøy, que junto com outra mulher enganada por Shimon, decidiu investigar a história e levar o golpista à Justiça.

“Quando o conto de fadas chega ao fim, um thriller de vingança se inicia. Cecile descobre outras vítimas, e nesse momento, o Golpista do Tinder encontra uma inimiga à altura”, afirma a sinopse oficial da produção.

O Golpista do Tinder está disponível na Netflix.