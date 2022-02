O Golpista do Tinder namorou modelo após crimes no aplicativo

Parece até difícil de acreditar, mas Simon Leviev, O Golpista do Tinder, viveu um relacionamento com uma modelo após enganar inúmeras mulheres no aplicativo! Com o lançamento do documentário na Netflix, diversas informações sobre o vigarista foram divulgadas – e uma delas confirmou o namoro do criminoso com uma jovem modelo.

“Ele se passava por um magnata do ramo dos diamantes, conquistava mulheres na internet e roubava milhões de dólares delas. Agora, algumas vítimas querem vingança”, afirma a sinopse de O Golpista do Tinder na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de fazer muito sucesso na plataforma, O Golpista do Tinder gerou grandes debates nas redes sociais, apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter e trouxe grandes alertas para usuários de aplicativos de namoro.

O site Cosmopolitan revelou tudo sobre o chocante relacionamento do golpista Simon Leviev com uma modelo de 24 anos.

O Golpista do Tinder e sua namorada modelo

Segundo o Cosmopolitan, a ex-namorada modelo de Simon (ou Shimon) Leviev é a israelense Kate Konlin.

O namoro teria começado após os golpes de Shimon no Tinder, e terminado pouco antes do lançamento do documentário na Netflix.

De acordo com o tabloide The Sun, Leviev marcou Konlin em uma história de seu Instagram, em uma conta recém-deletada. O perfil da modelo também era o único seguido por Shimon, antes do golpista deixar a rede social.

É ainda mais surpreendente o fato de Kate Konlin ter falado publicamente sobre seu relacionamento com Leviev, em julho de 2021.

“Ele não escondeu nada. Era importante para ele que eu soubesse de tudo sobre o seu passado, desde o início”, comentou Konlin em uma entrevista à revista Mako.

Atualmente com 24 anos, Kate Kolin é representada profissionalmente pela Agência Metropolitan Models.

Em dezembro de 2021, uma foto compartilhada no Instagram da modelo deixou seus mais de 106 mil seguidores confusos.

A postagem mostra Kate celebrando seu aniversário de 24 anos. Mas ao fundo, pode ser visto um quadro que retrata a modelo acompanhada de Simon Leviev (veja abaixo).

Em fevereiro de 2022, após o lançamento de O Golpista do Tinder na Netflix, o site Radar entrou em contato com Konlin por e-mail.

A modelo não quis se pronunciar oficialmente, mas em uma pequena nota, afirmou que o relacionamento romântico com Simon Leviev havia terminado – mas que os dois continuam sendo bons amigos.

Desde o lançamento do documentário, as vítimas Cecilie, Pernilla e Ayleen criaram uma vaquinha virtual para pagar as dívidas dos golpes de Simon.

Até o fechamento dessa matéria, o GoFundMe já havia garantido 75 mil euros para as vítimas. A meta é 600 mil euros.

O Golpista do Tinder está disponível na Netflix.