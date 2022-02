O Golpista do Tinder: Quanto dinheiro Simon Leviev roubou das vítimas

2022 é o ano dos vigaristas na Netflix! Com o sucesso de séries como Inventando Anna e filmes como O Golpista do Tinder, a plataforma investe no interesse do público por crimes reais, fraudes e histórias dramáticas. Quem já conferiu a trama de Simon Leviev no documentário, quer saber: afinal, quando dinheiro o golpista roubou de suas vítimas?

“Ele se passava por um magnata do ramo dos diamantes, conquistava mulheres na internet e roubava milhões de dólares delas. Agora, algumas vítimas querem vingança”, afirma a sinopse de O Golpista do Tinder na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de se tornar um dos documentários mais bem sucedidos da plataforma, O Golpista do Tinder causou importantes debates nas redes sociais, e apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Em uma análise especial, o site Screen Rant revelou quanto dinheiro Simon Leviev faturou com os golpes; veja abaixo.

Quanto Simon Leviev roubou das vítimas em O Golpista do Tinder?

Em O Golpista do Tinder, a vítima Cecilie revela que, após os pedidos de Simon Leviev, pegou dinheiro emprestado com 9 credores diferentes – e chegou ao impressionante montante de 250 mil dólares.

Como de costume, Simon prometeu devolver todos os empréstimos para Cecilie, mas a devolução nunca aconteceu.

Após “terminar” com Cecilie, Simon apostou em uma nova vítima: Pernilla. Com ela, o primeiro golpe envolveu um empréstimo de 30 mil dólares. Depois, Simon solicitou um novo pagamento de 10 mil dólares, e Pernilla, concordou.

Outra vítima do golpista, Ayleen, recebeu que pagou para Simon valores de até 140 mil dólares.

Sendo assim, só com Cecilie, Pernilla e Ayleen, Shimon Leviev faturou cerca de 430 mil dólares (aproximadamente 2 milhões de reais).

De acordo com a Netflix, entre os anos de 2017 e 2019, Leviev roubou mais de 10 milhões de dólares de vítimas do mundo todo.

Após o lançamento do documentário, Pernilla, Cecilie e Ayleen decidiram criar uma vaquinha virtual no site GoFundMe, com o objetivo de recuperar o dinheiro perdido com os golpes de Simon.

A meta da vaquinha é de 600 mil euros, e até o fechamento desta matéria, o trio já havia garantido 134 mil euros.

O valor final deve ser dividido de acordo com os gastos iniciais das vítimas. Cecilie deve receber 280 mil euros, Pernilla, 100 mil, e Ayleen, 220 mil. Os valores incluem o dinheiro perdido, correção da inflação e custos judiciais.

Simon Leviev, por sua vez, vive atualmente como um homem livre. O golpista chegou a ser preso em Israel, mas após poucos meses detido, foi liberado.

Antes de deletar seu perfil no Instagram, Simon publicou uma misteriosa mensagem, afirmando que “mostraria seu lado da história” nos próximos meses. É aguardar para ver.

O Golpista do Tinder está disponível na Netflix.