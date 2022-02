O maior problema de Young Sheldon é o começo de The Big Bang Theory

Young Sheldon é um prelúdio de The Big Bang Theory e, portanto, precisa encaixar seus acontecimentos com os da série mãe, mas isso gera um problema quando o assunto é o desenvolvimento do protagonista.

Essencialmente, o Sheldon da primeira temporada de The Big Bang Theory é a pior versão do personagem. Ele é mesquinho, cruel e não se importa com as outras pessoas. Ele é desenvolvido ao longo da série e acaba se tornando um ser humano mais tolerável.

Assim sendo, Young Sheldon não pode fazer o protagonista evoluir demais, caso contrário criará problemas em relação ao começo da série original.

Ou seja, o começo de The Big Bang Theory limita consideravelmente o espaço que os roteiristas têm para fazer o protagonista evoluir.

Evidente que eles podem simplesmente jogar tudo para o alto e criarem problemas de continuidade, mas não é o ideal.

Young Sheldon cria erro com protagonista em The Big Bang Theory

O oitavo episódio da quinta temporada de Young Sheldon trouxe um erro na história do protagonista em The Big Bang Theory. O nerd ouve duas vezes o mesmo conselho, em uma repetição de trama que não faz sentido.

Em Young Sheldon, o personagem na adolescência vê um embate entre os pais sobre um assunto: mentir. A mãe não quer que Sheldon comece a mentir, enquanto pai dele dá a lição de que às vezes não contar a verdade é um bom caminho.

Essa discussão poderia explicar o trauma sobre Sheldon ser sempre tão sincero em The Big Bang Theory. Porém, o conselho do pai dele é o mesmo que Leonard dá para o amigo no décimo episódio da primeira temporada.

Dessa forma, se George já tinha dado o conselho antes, as palavras de Leonard não deveriam mudar nada em Sheldon. Ou ainda, o protagonista deveria ter lembrado ao amigo que ouviu isso antes, como Young Sheldon mostra.

A derivada, inclusive, muda muito da relação de George e Sheldon, que foi pintada de outra forma em The Big Bang Theory. Com isso, a produção das duas séries terá que explicar as diferenças que começam a ficar grandes entre os títulos.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.