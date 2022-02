O que a cena final de All of Us Are Dead realmente significa

Provando mais uma vez o potencial das produções sul-coreanas com o público internacional, All Of Us Are Dead pode se tornar um dos maiores lançamentos do ano na Netflix. Quem já maratonou os 12 episódios da produção quer saber: o que aquela chocante sequência final realmente significa? A revista Marie Claire explicou tudo sobre o desfecho; veja abaixo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse oficial de All Of Us Are Dead.

Continua depois da publicidade

No episódio final de All Of Us Are Dead, os alunos sobreviventes – incluindo On-jo e Su-hyeok – são levados pelo exército e isolados em uma quarentena.

Anteriormente, Nam-ra havia se despedido dos amigos por ter sido infectada com uma variante do vírus-zumbi. Embora ela não tenha perdido completamente sua humanidade, também não desejava correr o risco de colocar o grupo em perigo.

O final explicado de All Of Us Are Dead na Netflix

Quatro meses depois, a quarentena parece fazer efeito, e as regras mais rígidas do isolamento são afrouxadas.

Dessa forma, os estudantes sobreviventes (ainda sob a custódia dos militares) conseguem escapar durante uma noite, e acabam avistando uma fogueira à distância.

Liderados por On-jo, que tem um pressentimento incontrolável sobre a fogueira, o grupo decide se aproximar. Para a surpresa de todos, foi Nam-ra que acendeu o fogo.

Em seu retorno, a personagem afirma que existem “mais pessoas como ela” – provavelmente meio-zumbis.

De repente, Nam-ra escuta um barulho à distância e diz que “eles estão de volta”. Ela também pula do alto de um prédio, mostrando as habilidades sobre-humanas garantidas pelo vírus. É assim que a primeira temporada de All Of Us Are Dead chega ao fim

O desfecho surpreendente oferece mais perguntas do que respostas, e deixa o caminho livre para a produção de uma segunda temporada.

Até o momento, All Of Us Are Dead ainda não foi renovada pela Netflix. Mas de acordo com o sucesso da série e com o final do primeiro ano, tudo indica que a plataforma dará o sinal verde para a produção de mais episódios.

Mas qual é o significado da cena final? De acordo com o site da revista Marie Claire, o retorno de Nam-ra indica que existem muitas variantes do vírus circulando pela Coreia do Sul, e que nem todas elas transformam os hospedeiros em zumbis sanguinários.

Outra cena do episódio final mostra a polícia investigando a família do criador do vírus – o professor de ciência da escola – em busca de respostas.

O momento pode indicar a procura por uma vacina ou cura, trama que deve ser uma das partes mais importantes da 2ª temporada.

Ainda existe a possibilidade da polícia estar analisando o vírus para um objetivo bem mais sinistro: usá-lo como arma.

A primeira temporada de All Of Us Are Dead está disponível na Netflix.