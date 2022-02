O Senhor dos Anéis: Explicamos polêmica da série que enfureceu fãs

Recentemente, o Prime Video revelou as primeiras imagens da série de O Senhor dos Anéis. As fotos deixaram a internet em polvorosa, e provocaram as mais diferentes reações nos fãs da saga de J.R.R. Tolkien. Amada ou odiada, a série tem tudo para se tornar uma das mais polêmicas de todos os tempos – já que a controvérsia começou muito antes da estreia.

O Senhor dos Anéis do Prime Video incorpora tramas de Tolkien encontradas no livro O Silmarillion. A produção é ambientada durante a Segunda Era da Terra Média, cerca de 2500 anos antes da Guerra dos Anéis.

Particularmente, a série foca na miríade de ilusões de Sauron e na forja dos 20 anéis de poder, instrumentais para a formação do grande conflito da Terceira Era, mostrado nos filmes de Peter Jackson.

Como não adapta um livro específico, a série de O Senhor dos Anéis oferece aos showrunners e roteiristas uma maior liberdade criativa, aspecto que tem causado grande polêmica com os fãs da obra original.

Tudo sobre a polêmica de O Senhor dos Anéis no Prime Video

Segundo o site Screen Rant, a grande polêmica de O Senhor dos Anéis no Prime Video acontece por uma simples decisão estética: a ausência de barba nas personagens anãs.

“O fato de Disa não aparecer barbada é uma decisão que vai contra toda a mitologia criada por Tokien”, avalia a publicação.

No pequeno teaser e nas primeiras imagens de divulgação, a personagem Disa (interpretada por Sophie Nomvete, acima), aparece sem qualquer pêlo facial.

Em O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, o anão Gimli afirma que as mulheres anãs são indistinguíveis dos homens, já que também têm barbas.

Antes da revelação do visual da personagem, fãs estavam animados para saber como a Amazon faria a caracterização da Princesa de Khazad-Dum, a primeira mulher anã a aparecer na franquia de O Senhor dos Anéis.

“Dista é uma personagem forte e direta, líder do Reino de Moria e irmã de Thorin Oakenshield. Ela é a única mulher anã a ser nomeada por Tolkien, com uma passagem de O Hobbit dedicada às mortes heróicas de seus filhos na Batalha dos Cinco Exércitos”, afirma o Screen Rant.

A animação dos fãs, entretanto, virou polêmica com a divulgação das primeiras imagens, que desmentem completamente o monólogo de Gimli em As Duas Torres.

Sendo assim, a ausência de uma longa barba em Disa, foi considerada por muitos fãs uma ofensa à obra original.

A polêmica representa uma grande divisão entre os fãs de Senhor dos Anéis: parte dos entusiastas pela obra de Tolkien, deseja que a adaptação da Amazon seja completamente fiel ao cânone. Outros, creem que a série deve apostar em uma maior liberdade criativa para atingir uma audiência mais abrangente.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder estreia no Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022; veja abaixo o teaser.