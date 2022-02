O Senhor dos Anéis: Por que Galadriel está bem diferente na série

Com a divulgação do teaser e das primeiras imagens da série de O Senhor dos Anéis no Prime Video, muitos fãs da obra de J. R.R. Tolkien ficaram impressionados com o visual jovial e imponente de Galadriel. Mas afinal, por que a personagem aparece tão diferente na vindoura produção do streaming?

Galadriel é considerada uma das personagens mais icônicas – e poderosas – de O Senhor dos Anéis. Na trilogia de Peter Jackson, a elfa ganhou vida pela excelente performance de Cate Blanchett.

Já na série do Prime Video, uma versão bem mais jovem de Galadriel é interpretada pela atriz galesa Morfydd Clark, conhecida por sua aclamada atuação no filme de terror Santa Maud, lançado em 2019. A atriz também está em séries como His Dark Materials e Drácula (na Netflix).

Em uma entrevista recente, os criadores da série falaram sobre a mudança no visual de Galadriel e o que ele representa para a série de O Senhor dos Anéis.

Tudo sobre o novo visual de Galadriel em O Senhor dos Anéis

Em um papo recente com a revista Vanity Fair, o showrunner Patrick McKay justificou a mudança no visual de Galadriel na série de O Senhor dos Anéis.

“Ela chega cheia de energia e poder, com uma espada quebrada de tanto matar orcs. É interessante pensar… essa Galadriel jovem e esquentada, como ela se tornou a estadista madura que já conhecemos?”, explicou o produtor.

O fato de Galadriel aparecer com um visual diferente não é exatamente uma surpresa, já que a série é ambientada milhares de anos antes da trilogia de Peter Jackson.

Na produção do Amazon Prime Video, Galadriel será a “Comandante dos Exércitos do Norte”, em uma aventura para encontrar o responsável pela morte do seu irmão.

A caracterização faz sentido na mitologia de Tolkien. Em uma carta publicada em 1973, o autor descreve a versão mais jovem da elfa como a personagem aparece na série do Prime Video.

“Ela tinha uma disposição de amazona, e costumava prender o cabelo como uma coroa enquanto protagonizava feitos atléticos”, afirma Tolkien.

De acordo com uma análise do site CBR, a Galadriel da série de O Senhor dos Anéis tem tudo para desempenhar um papel semelhante ao do personagem Qui-Gon em Star Wars.

Na saga de George Lucas, o personagem de Liam Neeson aparece pela primeira vez em A Ameaça Fantasma, como um Mestre Jedi da República, um dos mais poderosos da galáxia.

O estilo de vida de Qui-Gon não era influenciado por orgulho ou arrogância. Na verdade, ele decide se aliar profundamente à Força, ao invés dos líderes Jedi.

A contragosto dos líderes Jedi, Qui-Gon defende o treinamento do jovem Anakin Skywalker – o Escolhido – para o eventual equilíbrio da Força.

Ou seja: a saga dos Skywalkers nunca teria acontecido se Qui-Gon não decidisse quebrar as expectativas e seguir o que considerava ser certo.

Em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, Galadriel deve assumir uma posição parecida. A série é ambientada na Segunda Era, após a queda de Morgoth.

Galadriel sente que há algo de errado na Terra Média, e motivada pelo desejo de vingar os irmãos – Finrod, Angrod e Aegnor – embarca em uma jornada em busca dos resquícios malignos de Melkor.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder estreia no Prime Video em 2 de setembro; veja abaixo o teaser.