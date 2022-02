Os lançamentos de fevereiro de 2022 no HBO Max

O HBO Max divulgou a lista dos lançamentos do mês de fevereiro de 2022. Como de costume, há muitas novidades chegando à plataforma de streaming da Warner.

Os destaques são Kimi: Alguém Está Escutando, a segunda temporada de Raised By Wolves, estrelada por Travis Fimmel, o Ragnar de Vikings. Além dessas, a terceira temporada de My Brilliant Friend chega ao serviço, junto de Quem Era Ela e Namorando em Nova York.

Continua depois da publicidade

Alguns filmes populares também serão acrescentados ao HBO Max, como Erin Brockovich, O Grande Truque e Stuart Little.

Animes também não ficam de fora, Bleach e Death Note serão acrescentados ao catálogo, junto de Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário.

Os fãs de Sex and the City também ganham mais novidades: o documentário de And Just Like That será lançado no HBO Max.

Veja todos os lançamentos, abaixo.

Mortal Kombat supera Duna, Matrix e O Esquadrão Suicida no HBO Max

A Warner Bros. lançou diversos filmes simultaneamente nos cinemas e no HBO Max em 2021 (nos EUA) por conta da pandemia de COVID-19. Mortal Kombat firmou-se como o maior sucesso na plataforma no fim de semana de estreia.

Conforme o Business Insider, de todos os filmes lançados no HBO Max em 2021, Mortal Kombat teve o maior fim de semana de estreia na plataforma de streaming, com um total de 3,8 milhões de espectadores.

Os dados foram obtidos pelo Samba TV, que levou em conta os quatro primeiros dias dos filmes da Warner Bros. lançados no HBO Max. Ao todo, ao menos cinco minutos do filme precisaram ser assistidos para contar como visualização.

Vale apontar que os dados são limitados a dispositivos conectados à TV, como Roku e consoles de videogame.

Em segundo lugar no ranking ficou Godzilla vs Kong, com 3,6 milhões nos primeiros dias, seguido por O Esquadrão Suicida (2,8 milhões de espectadores) e Matrix Resurrections (2,8 milhões).

Mortal Kombat está disponível no HBO Max.