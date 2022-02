Os Simpsons: Milhouse é baseado em personagem de série popular e fãs não sabiam

Milhouse é um dos personagens mais icônicos de Os Simpsons. Melhor amigo de Bart, ele ganhou arcos próprios com o passar dos anos, sendo uma das figuras mais importantes para os fãs fora da família protagonista.

O que muitos não sabem é que o personagem é baseado em uma série popular dos anos 1980. Uma imagem pode entregar tudo.

O melhor amigo de Bart é inspirado por Anos Incríveis. Milhouse, como os fãs podem perceber, tem a mesma aparência do personagem Paul Pfieffer.

Não apenas isso, a relação com Bart também foi tirada de Paul. Interpretado por Josh Saviano em Anos Incríveis, o garoto era o melhor amigo de Kevin Arnold, sempre tendo como papel apoiar o menino da família protagonista – basicamente como se vê em Os Simpsons.

No começo de Os Simpsons, alguns espectadores até podem ter notado a semelhança. Paul apareceu em Anos Incríveis por mais de 120 episódios.

Atualmente, a série já não é tão assistida como antes. Assim, muitos espectadores não notam a curiosidade com Milhouse em Os Simpsons.

O episódio de Os Simpsons que foi retirado do ar

Os Simpsons é uma das séries animadas de maior sucesso da TV. Mas durante suas muitas temporadas, o desenho teve um episódio banido que muitos fãs nem mesmo conhecem.

Trata-se do episódio “The City of New York vs. Homer Simpson”, da nona temporada. Na história, os Simpsons viajam para Nova York para recuperar o carro de Homer, que havia sido abandonado lá por um de seus amigos.

Obviamente, as coisas não dão muito certo para Homer, que percebe que Nova York pode ser uma cidade cheia de frustrações e injustiças.

Acontece que Homer passa um bom tempo no World Trade Center, o que se torna uma situação engraçada porque ele precisa ir até o topo das Torres Gêmeas apenas para usar o banheiro.

Compreensivelmente, após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o episódio acabou sendo retirado do ar nos Estados Unidos e em outros países, de acordo com o Looper.

O motivo é que, depois da tragédia, o conteúdo do episódio passou a ser visto como sensível.

O episódio passou tanto tempo banido que, hoje em dia, muitos fãs nem mesmo o conhecem. Mas eventualmente, ele retornou ao ar com algumas alterações em respeito às vítimas.

