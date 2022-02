Outlander: 6ª temporada é uma das mais fortes e difíceis da série

John Bell fez revelações sobre a sexta temporada de Outlander ao Digital Spy. O ator do jovem Ian adiantou que a trama é uma das mais fortes e difíceis.

Além disso, o famoso comentou sobre o próprio personagem. Os espectadores podem esperar novidades para o jovem Ian.

“Eu não posso dizer muito sobre a nova temporada. Estou empolgado pela sexta temporada, Ian está lá e vamos aprender mais sobre ele, então é uma boa temporada”, destacou John Bell.

O intérprete do personagem ainda comentou que a quinta temporada indicou o que acontece com Ian. O personagem dele tem um lado “místico” que fãs do livro conhecem – e que agora, os espectadores de Outlander também vão ficar por dentro.

“É a minha temporada favorita até aqui. É muito forte, as tramas dela – parece uma mudança de ritmo, tem esse sentimento ameaçador. É como quando Harry Potter começa a se tornar mais sombrio, é um pouco desse sentimento de que não pode evitar. Além de ser uma das mais fortes, foi uma das mais difíceis de filmar por causa da pandemia, o que nos ajudou um pouco com os personagens porque teve momentos que me senti isolado e só tinha a minha própria experiência para me relacionar”, descreveu o ator sobre a sexta temporada de Outlander.

Outlander pode ter mais viajantes do tempo na sexta temporada

A partir daqui, o texto contém spoilers!

Outlander pode contar com mais viajantes no tempo na sexta temporada da série, algo indicado pelo título do capítulo final do sexto ano: I Am Not Alone (eu não estou sozinho/ sozinha).

Isso pode indicar que a série mostrará a subtrama envolvendo Wendigo Donner, que apareceu já no final da quinta temporada.

Wendigo é parte de um grupo de cinco homens que viajaram no tempo desde 1968. Eles tentam salvar os ancestrains nativo americanos, mas não conseguem.

No livro, é Brianna Fraser quem percebe que ele é um viajante no tempo, quando ele começa a cantar Yellow Submarino, dos Beatles.

Dito isso, é possível que vejamos não somente ele, como outros viajantes do tempo no futuro de Outlander, embora nada tenha sido confirmado até o momento.

Outlander lança a sexta temporada nos Estados Unidos em 6 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

