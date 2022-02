Outlander: Trailer da 6ª temporada entrega tragédia de Claire

Alerta de spoilers

A sexta temporada de Outlander se aproxima e o trailer dos novos episódios indicou que veremos uma subtrama trágica envolvendo Claire.

Os leitores dos livros originais de Diana Gabaldon sabem que Malva vai causar problemas para Claire e Jamie, que acaba envolvendo outros moradores de Fraser’s Ridge.

No livro que a temporada vai adaptar, uma epidemia de disenteria atinge o local e Claire busca ajudar as vítimas com Malva. No entanto, Claire também acaba sofrendo com a infecção.

Conforme ela luta para sobreviver, ela precisa ter o cabelo cortado para ajudar a febre a passar. Claire acaba se recuperando, mas percebe que ela e Tom não tinha disenteria.

Na realidade, eles foram envenenados por Malva, que queria que os dois morressem para que ela pudesse ficar com Jamie.

No trailer podemos ver Claire de cabelos curtos, o que indica que essa história vai ser adaptada na série Outlander.

Outlander pode ter mais viajantes do tempo na sexta temporada

Outlander pode contar com mais viajantes no tempo na sexta temporada da série, algo indicado pelo título do capítulo final do sexto ano: I Am Not Alone (eu não estou sozinho/ sozinha).

Isso pode indicar que a série mostrará a subtrama envolvendo Wendigo Donner, que apareceu já no final da quinta temporada.

Wendigo é parte de um grupo de cinco homens que viajaram no tempo desde 1968. Eles tentam salvar os ancestrains nativo americanos, mas não conseguem.

No livro, é Brianna Fraser quem percebe que ele é um viajante no tempo, quando ele começa a cantar Yellow Submarino, dos Beatles.

Dito isso, é possível que vejamos não somente ele, como outros viajantes do tempo no futuro de Outlander, embora nada tenha sido confirmado até o momento.

Outlander lança a sexta temporada nos Estados Unidos em 6 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

