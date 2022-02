Outra pessoa pediu a mão de Natalie, mas Casamento às Cegas cortou

Casamento às Cegas, reality show de namoro da Netflix, chegou à sua segunda temporada com Natalie Lee e Shayne Jansen sendo o casal preferido dos espectadores, mas você sabia que outra pessoa já havia pedido a mão de Natalie antes?

O criador do reality, Chris Coelen, revelou a novidade em entrevista ao Metro do Reino Unido “Tivemos pessoas que você vê no programa que estavam realmente significativamente interessadas em outras pessoas. Havia outro cara que – muito, muito cedo – estava realmente interessado em Natalie e basicamente a pediu em casamento. Foi muito do nada, mas ele sentiu que sabia, e ela disse: ‘Isso é estranho.'”

Continua depois da publicidade

Ele continua a revelação: “Ela não tinha nenhum sentimento profundo por ele, mas ele desenvolveu sentimentos muito significativos por ela. De qualquer forma, ela disse não e ele foi embora, e foi isso.”

Para o criador, isso não foi tão significativo e, a fim de não atrapalhar a narrativa que estava sendo construída entre Natalie Lee e Shayne Jansen no reality da Netflix, esse outro pretendente da participante foi cortado da edição final de Casamento às Cegas.

Netflix tem grande pacote de realities

A Netflix tem a própria grade para concorrer com o Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A plataforma está no ar com novas temporadas de Casamento às Cegas e Brincando com Fogo.

A terceira temporada de Brincando com Fogo dos Estados Unidos foi lançada ainda em janeiro de 2022.

Enquanto isso, Casamento às Cegas ganhou duas novas versões em fevereiro. A novidade é uma edição do Japão, que chegou no começo do mês.

Já a segunda temporada dos Estados Unidos foi exibida a partir da metade de fevereiro. A Netflix confirmou lembrando que novos episódios da edição do Brasil também vão acontecer – ainda sem data.

No caso da versão americana de Casamento às Cegas, a Netflix usa todo mês de fevereiro. Os primeiros capítulos chegaram no dia 11, com continuação no dia 18 e o episódio final vai ao ar no dia 25.

Ao que parece, a plataforma tenta roubar um pouco a atenção de reality show, já que o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é o principal programa do gênero do semestre na TV.