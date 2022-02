Ozark e Inventando Anna têm coincidência hilária revelada por atriz

Considerada uma das atrizes mais promissoras da atualidade, Julia Garner dá um show como a golpista Anna Sorokin em Inventando Anna, a mais nova série de Shonda Rhimes na Netflix. Também conhecida por sua performance como Ruth em Ozark, a atriz compartilhou um detalhe divertido das gravações em uma entrevista recente.

“Empreendedora audaciosa ou golpista? Uma jornalista conta a história de Anna Delvey, que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã”, afirma a sinopse de Inventando Anna na Netflix.

A produção é baseada no artigo “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (Como Anna Delvey Enganou os Festeiros de Nova York), escrito pela jornalista Jessica Pressler para o site The Cut.

Quem já conferiu as performances de Julia Garner em Ozark e Inventando Anna, sabe que a atriz adota sotaques bem diferentes nas duas séries.

A coincidência divertida entre Julia Garner, Inventando Anna e Ozark

Em um papo com o site IndieWire, Julia Garner revelou que, durante as gravações de Ozark e Inventando Anna, costumava confundir os sotaques das personagens Ruth Langmore e Anna Delvey.

A atriz filmou simultaneamente os episódios da série de Shonda Rhimes e a 4ª temporada de Ozark, um dos maiores sucessos da Netflix.

“Eu meio que esqueci como deveria falar. Em certos momentos, era uma espécie de combinação entre as vozes de Ruth e Anna”, explicou a atriz.

No papel de Ruth, Julia Garner adota um característico sotaque do sul dos Estados Unidos. O sotaque de Sorokin, por sua vez, é bem mais complexo, uma espécie de “híbrido” de diferentes inflexões.

“A Anna é uma garota que dizia ser alemã, e as pessoas acreditavam. Mas na verdade, ela nasceu na Rússia. E provavelmente, aprendeu inglês com os britânicos, pois é europeia”, comentou a atriz.

Em sua preparação para Inventando Anna, Julia visitou Anna Sorokin na cadeia. Na ocasião, a golpista pediu para ouvir o sotaque da atriz.

“Ela é muito gentil. Mas aí, a voz dela fica bem diferente quando quer alguma coisa”, afirmou Julia Garner.

Sucesso como Anna Sorokin em Inventando Anna, Julia Garner também acumula elogios e premiações por sua performance como Ruth Langmore em Ozark.

Por sua atuação na série da Netflix, a estrela recebeu dois prêmios Emmy consecutivos na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Além de Julia Garner, o elenco de Inventando Anna conta também com grandes estrelas do cinema e TV, muitas delas nos papéis de figuras da vida real.

Destacam-se na série astros como Arian Moayed (Succession), Anna Chlumsky (Veep) e Laverne Cox (Orange is the New Black).

Inventando Anna, com Julia Garner, está disponível na Netflix.