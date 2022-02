Ozark pode terminar com reviravolta brutal

Contém spoilers

Uma teoria compartilhada pelo Screen Rant indica que Ozark pode terminar na Netflix com uma reviravolta brutal. A série está em sua reta final.

A teoria aponta que, da família principal, apenas Wendy sobreviverá. A personagem teve uma grande transformação ao longo da série da Netflix, se tornando cada vez mais obcecada pelo poder e pelo dinheiro.

No final de Ozark, Wendy teria sucesso em seu objetivo, ganhando um valor exorbitante em dinheiro com os seus planos. No entanto, tudo teria um preço: ela seria a única sobrevivente de sua família.

Nova teoria sobre Ozark

A teoria estabelece que, em meio a todos os seus esquemas, Wendy pode ser forçada a abrir mão de sua própria família para alcançar os seus objetivos.

Todos os personagens principais de Ozark estão constantemente correndo sérios riscos, e às vezes algumas decisões impactantes precisam ser tomadas.

Seria um modo de encerrar Ozark com uma reviravolta brutal, mas também com uma trágica ironia: Wendy teria tudo o que sempre quis, mas estaria completamente sozinha ao fim de sua jornada.

Resta saber se um encerramento nessa linha faria sucesso com os fãs.

Vale lembrar que, por enquanto, tudo não passa de uma teoria. Os espectadores seguem muito ansiosos para saber como será o final de Ozark.

Ozark está disponível na Netflix.