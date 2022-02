Pacificador confirma que personagem é bissexual

Alerta de spoilers

Pacificador confirmou que o personagem titular, Christopher Smith, é bissexual, ou pansexual. A confirmação aconteceu no penúltimo episódio da primeira temporada.

No capítulo, o Pacificador e o pai dele lutam. Nesse momento, o pai começa a dizer que deveria ter matado ele há muito tempo e começa a listar as formas como o filho o desapontou.

Dentre as coisas que o pai de Chris diz, é dito que ele “dormiu com mulheres de sangue poluído e homens”.

Isso corrobora indicações prévias de que o Pacificador é bi ou pansexual. Na primeira cena da série, Chris diz que não vê problema em Aquaman dormir com homens, mas ele ficaria ofendido se fizesse algo com peixes.

Depois disso, Chris diz para Emilia Harcourt que não teve momentos íntimos com qualquer um desde a prisão. Ele se corrige no meio da frase e diz que não esteve com qualquer mulher desde que foi preso.

Pacificador está no HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, chega na HBO Max com capítulos semanais. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Pacificador está disponível na HBO Max.