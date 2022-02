Pacificador da DC mostra problema que a Marvel ignora com Homem de Ferro

Contém spoilers

A série do Pacificador, da DC, mostrou um problema que a Marvel ignorou sobre o Homem de Ferro. O Screen Rant abordou o tema em uma nova matéria.

No sétimo episódio da primeira temporada de Pacificador, o pai do protagonista usa o seu traje de Dragão Branco, que é uma armadura ao estilo do Homem de Ferro.

Continua depois da publicidade

Na verdade, existem tantos paralelos entre os poderes da armadura do Dragão Branco e a do Homem de Ferro que é possível que a semelhança não tenha sido uma coincidência.

Claro que o Dragão Branco é um personagem muito diferente do Homem de Ferro, pois trata-se de um supremacista branco louco e intolerante.

No entanto, ainda assim, é possível que tenha sido uma maneira de James Gunn (o criador da série do Pacificador) indicar um problema que a Marvel ignorou sobre o Homem de Ferro.

Uma questão que a Marvel ignorou sobre o Homem de Ferro

Em sua primeira aventura no MCU, o Homem de Ferro teve a maioria de suas missões no Oriente Médio, onde uma grande parte das pessoas que ele matou era constituída de personagens não-brancos.

Isso tudo enquanto ele ainda testava a sua armadura.

Colocar o Dragão Branco em uma armadura semelhante à do Homem de Ferro mostra como o personagem da Marvel meio que representou, mesmo que sem a intenção, tendências supremacistas e colonialistas brancos.

Esse é um detalhe que a Marvel nunca reconheceu, até porque, novamente, pode ter sido sem intenção.

A série do Pacificador, da DC, está disponível na HBO Max.