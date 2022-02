Participação de Darth Vader é detalhada em nova série de Star Wars

Hayden Christensen reprisará o papel de Anakin Skywalker na vindoura série de Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Ele, no entanto, não será o único a viver Darth Vader no seriado do Disney+.

Conforme apontado pelo Making Star Wars, Christensen gravou cenas como Vader no tanque bacta do personagem, que usa para se recuperar dos ferimentos que sofreu na luta contra Obi-Wan em A Vingança dos Sith.

Além disso, ele supostamente gravou cenas como o personagem sem o capacete e também vai aparecer em flashbacks que aparecem como pesadelos de Obi-Wan Kenobi, vivido novamente por Ewan McGregor.

O site ainda aponta que Dmitrious Bistrevsky vestirá o traje de Darth Vader enquanto o personagem não estiver em luta. Já Tom O’Connell estará sob a armadura nas sequências de luta da série de Star Wars.

Vale apontar que a informação não foi confirmada oficialmente, então, por enquanto, deve ser encarada apenas como rumor.

Mais sobre Obi-Wan no Disney+

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Não há data de estreia para a série de Obi-Wan Kenobi no Disney+.