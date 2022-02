Participante de Casamento às Cegas detona Netflix: “Não sou personagem”

Casamento às Cegas, famoso reality show de namoro da Netflix, está de volta para a sua segunda temporada. O episódio final irá ao ar nesta sexta-feira (25), onde os concorrentes devem definir de uma vez por todas como ficam seus relacionamentos.

Danielle Ruhl e Nick Thompson, um dos casais do reality, está prestes a ter seu destino revelado aos espectadores, mas a estrela da produção aproveitou a alta para ir a público em seu Instagram e esclarecer equívocos sobre seu ataque de pânico no México, alfinetando a Netflix com as palavras “não sou personagem”.

Entenda o que aconteceu:

Danielle não foi ciumenta

Danielle e Nick se conheceram no México e passaram a dividir o mesmo espaço durante o retiro. Em certo momento, Nick saiu para socializar e Danielle ficou no hotel, se recuperando de uma intoxicação alimentar.

Casamento às Cegas mostra Danielle “surtando” com Nick quando ele volta, e o próprio disse que seu comportamento era tóxico, enquanto espectadores rotularam Danielle de ciumenta.

Em sua defesa, Danielle falou controvérsia nas redes sociais: “Uma coisa que está sendo especulada incorretamente envolve o ataque de pânico que tive no México. “A verdadeira história é que contei a Nick sobre uma experiência traumática que tive na faculdade logo antes de encorajá-lo a ir à festa sem que eu nos representasse como casal.”

Ela continua: “Enquanto eu estava deitada, doente, comecei a entrar em minha própria cabeça e me perguntei se havia compartilhado muito cedo demais e comecei a pensar em um evento que havia reprimido por tanto tempo. Isso me fez ter um ataque de pânico e entrei no armário para que ninguém pudesse me ver em um ambiente tão público.”

Nesta cena de Danielle no armário, muitos espectadores presumiram que Danielle estava com ciúmes de Nick enquanto, na verdade, ela estava tendo um ataque. Ela afirmou, ainda, que estava apenas preocupada se Nick voltaria logo ou não, pois ela precisava de apoio e ele era sua única companhia.

“Nick não fazia ideia do que aconteceu, mas quando descobriu nos bastidores ele foi mais do que solidário e fomos capazes de aprender com isso e superar o acontecido. Quero reiterar que estou plenamente consciente de que posso projetar minha ansiedade nos outros e isso é algo em que estou constantemente trabalhando”, continua.

A culpa é da Netflix, diz Danielle

Graças a forma como Danielle tem sido tratada nas redes sociais devido ao desentendimento em Casamento às Cegas, Nicolle culpa não só os espectadores por julgarem sem saber a história completa, mas a Netflix por manipular as imagens para parecer mais grave do que realmente foi.

Em seu texto, ela escreve: “A forma como fui representado na TV não é uma representação precisa de quem sou como pessoa. Eu entendo que tenho coisas a melhorar, e eu estava em ótimo espaço mental antes de ir para o reality show. No entanto, o ambiente estressante me trouxe de volta a um lugar ao qual eu nunca esperava [voltar]. Espero que no futuro todos conheçam meu verdadeiro eu – como um ser humano – e não um personagem de um reality show.”

Ela reforça: “Não estou pedindo simpatia ou dizendo que não cometi erros ao longo da minha experiência. Estou pedindo compreensão para todas as pessoas que podem ter demônios que estão enfrentando a portas fechadas, para todos que se sentem deturpados ou para quem é desencadeado por aqueles que atacam os outros por ter sentimentos que os outros podem não entender.”

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.