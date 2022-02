Participante de Casamento às Cegas pega colega interesseira na mentira

A segunda temporada de Casamento às Cegas na Netflix tem dado o que falar e nessa versão do programa Shaina foi pega na mentira por Natalie.

No reality, Shaina e Shayne se viram pela primeira vez e, apesar de já ter sido rejeitada, confessa gostar dele. Ela ainda diz a Shayne que sente que ele não tem uma conexão real com Natalie. Ele acaba dizendo o que a participante falou à Natalie.

Natalie diz aos produtores ter recebido um telefonema de Shaina, enquanto estava de férias com outros casais no México. Nessa ligação, Shaina mencionou que tinha um amigo para apresentar a Natalie.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Natalie elaborou a conversa, acrescentando que se sentiu desconcertada com todo o pedido.

“Ela me ligou depois do México apenas para checar e perguntou como Shayne e eu estávamos. Era conversa de garotas”, disse Natalie sobre a conversa com Shaina.

“Ela me contou sobre as coisas que estavam acontecendo com Kyle [Abrams] também. Ela apenas disse: ‘Se Shayne e você não derem certo, eu tenho um amigo que está interessado. Ele é milionário e eu mostrei a ele seu perfil no Instagram , então se você estiver interessada, ele está disponível’… Eu meio que ignorei isso porque eu não sabia a conexão que ela tinha com Shayne. Olhando para trás, agora eu vejo que foi um comentário inapropriado por parte dela”.

Participante foi tirar satisfação

Natalie confrontou Shaina sobre esses comentários dela a Shayne.

“Na verdade, liguei para Shaina no dia seguinte e perguntei: ‘Você disse essas coisas?’ E ela foi desonesta naquele telefonema e negou ter dito a maioria das coisas que realmente disse”, disse Natalie.

Shaina aparentemente se arrependeu de dizer coisas negativas sobre o relacionamento de Natalie e Shayne.

“Não era justo eu arrastar o que estava acontecendo comigo internamente e colocar isso neles”, disse ela ao ET. “É um grande arrependimento. Eu nunca deveria ter dito isso. Eu me desculpei e desejo a eles nada além do melhor”.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.