Participante de Casamento às Cegas vira alvo de memes e diverte a web

A segunda temporada da versão internacional de Casamento às Cegas tem um participante definitivamente favorito quando se trata de humor. Shayne virou uma fonte de memes e começou a divertir assinantes da Netflix.

O que o transformou nessa máquina de memes foi basicamente o olhar de Shayne. Os fãs não conseguem aguentar a forma como o participante reage a algumas situações, principalmente com a encarada que virou meme.

“Se meu noivo me olha assim, eu vou embora”, brincou uma espectadora de Casamento às Cegas.

Outros até compararam Shayne com o olhar hilário de Jim Carrey:

“Ninguém:”

“Shayne: O que você está vestindo?”

“Shayne querendo um elogio de Natalie”, postou outro, também relembrando Jim Carrey.

Alguns também acharam uma reação do ator parecida com a cara de desespero de Ryan Reynolds. Mesmo com as diferenças de comparações, todos simplesmente adoraram a expressão do participante de Casamento às Cegas.

“Shayne da segunda temporada de Casamento às Cegas é como”, comparou uma com um brinquedo.

“Eu sabia que conhecia de algum lugar. Shayne tem os modos do Salsicha”, mostrou a assinante da Netflix.

Netflix tem grande pacote de realities

A Netflix tem a própria grade para concorrer com o Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A plataforma está no ar com novas temporadas de Casamento às Cegas e Brincando com Fogo.

A terceira temporada de Brincando com Fogo dos Estados Unidos foi lançada ainda em janeiro de 2022.

Enquanto isso, Casamento às Cegas ganhou duas novas versões em fevereiro. A novidade é uma edição do Japão, que chegou no começo do mês.

Já a segunda temporada dos Estados Unidos foi exibida a partir da metade de fevereiro. A Netflix confirmou lembrando que novos episódios da edição do Brasil também vão acontecer – ainda sem data.

No caso da versão americana de Casamento às Cegas, a Netflix usa todo mês de fevereiro. Os primeiros capítulos chegaram no dia 11, com continuação no dia 18 e o episódio final vai ao ar no dia 25.

Ao que parece, a plataforma tenta roubar um pouco a atenção de reality show, já que o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é o principal programa do gênero do semestre na TV.