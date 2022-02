Participantes não receberam nada para aparecer em reality show da Netflix

Participar de um reality show parece ser o começo da jornada pela fama e pelo dinheiro para alguns. Mas, nem todos os programas são tão glamurosos assim, como acontece com um título da Netflix.

Com uma temporada e audiência nos Estados Unidos, Vinte e Poucos Anos: Em Austin chamou atenção por parecer uma versão de Na Real, programa que marcou época na MTV. A diferença, porém, está no pagamento dos participantes.

Como aponta o The Things, em Na Real os participantes chegam a ganhar US$ 1 mil por semana. Assim, eles não precisam “trabalhar” e podem se focar nos dramas e desafios do programa.

Basicamente, Na Real se torna o trabalho dos participantes. Vinte e Poucos Anos: Em Austin esconde uma outra realidade, bem diferente do conhecido reality show.

No programa da Netflix, como também aponta o The Things, os participantes não recebem um salário.

Participantes não recebem em programa da Netflix

A informação sobre o reality show da Netflix vem do próprio produtor Ian Gelfand. A revelação foi feita quando o profissional defendeu que existe uma diferença entre Vinte e Poucos Anos: Em Austin e Na Real.

Quando o reality show chegou na Netflix, muitas comparações surgiram. A principal é por conta da premissa: o programa acompanha um grupo de jovens que tenta se virar na vida enfrentando os mais diversos problemas de amadurecimento que podem envolver o amor e amizades.

Gelfand destacou que os participantes não ganham um salário. Só existe pagamento caso o reality show queira que os jovens tenham alguma atividade em específico.

“Nós não colocamos comida, nem nada na casa. Eles que compram a própria comida. Claro, não deixamos eles passarem fome. No geral, o que eles querem fazer, eles têm que pagar. Eles compram a comida toda semana e se quiserem sair ou ir ao cinema, eles devem pagar. Quando queremos que eles façam algo para nós, nós estamos dispostos a pagar”, contou o produtor.

Sendo assim, os participantes de Vinte e Poucos Anos: Em Austin tentam a sorte com a exibição do programa na Netflix. Caso a produção ganhe mais temporadas, pode ser que a realidade mude para o grupo.

Vinte e Poucos Anos: Em Austin está disponível na Netflix.