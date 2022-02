Peaky Blinders: 6ª temporada já tem data de estreia

A BBC revelou a data de estreia de Peaky Blinders no Reino Unido. A sexta temporada da série estreia em 27 de fevereiro. Com isso, podemos ter uma estimativa de quando os novos episódios chegam no Brasil.

A quinta temporada de Peaky Blinders chegou uma semana na Netflix do Brasil após o término da exibição no Reino Unido.

Continua depois da publicidade

É possível que o mesmo ocorra com o sexto ano. Ao todo serão 6 episódios. Caso sigam a exibição semanalmente, sem interrupções, a série pode chegar em 10 de abril de 2022.

Dito isso, a Netflix não se pronunciou oficialmente acerca da data de estreia. Assim sendo, não leve a data de 10 de abril como algo oficial.

Novas fotos da 6ª temporada de Peaky Blinders

Peaky Blinders divulgou mais fotos da sexta e última temporada da popular série. Nelas, podemos ver Cillian Murphy caracterizado como Tommy Shelby.

Nas três imagens ele aparece de blazer ou sobretudo, escuros. Em duas usa luvas e em uma delas segura uma pistola.

Na terceira foto vemos ele dentro de uma igreja. Infelizmente, não há muito contexto para essas fotos de Peaky Blinders.

Os novos capítulos trarão Stephen Graham como um misterioso novo personagem. Enquanto outros, como Anya Taylor-Joy e Tom Hardy retornam como Gina e Alfie.

Peaky Blinders está disponível na Netflix. Veja as fotos de Peaky Blinders, abaixo.